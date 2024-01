Transfergerüchte: Wechselt Maolida von Hertha zu Rostock? Anfragen für Nsona & Scherhant?

Montag, 15.01.2024 - 09:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

Hat Hertha BSC endlich einen Abnehmer für Problemstürmer Myziane Maolida gefunden? Zweitliga-Rivale Hansa Rostock soll sich mit dem Franzosen beschäftigen. Mit Kelian Nsona könnte noch ein weiterer Transferflop die Berliner zeitnah verlassen. Er ist in Österreich und Frankreich im Gespräch ist. Derry Scherhant will Hertha dagegen möglichst halten, doch das Sturmjuwel hat mal wieder Lockgebote aus England.

Noch hat sich bei Hertha BSC in dieser Transferperiode nichts getan. Doch um selber die nötige Verstärkung zu holen, muss der Bundesliga-Absteiger nach eigenem Ermessen erst Spieler loswerden. Bald könnte das muntere Bäumchen-wechsel-Dich-Spielchen in der Hauptstadt beginnen. Und für die Berliner gibt es in puncto Myziane Maolida positive Hertha BSC Transfernews.

Leiht Hansa Rostock Hertha-Flop Myziane Maolida aus?

Schließlich soll Hansa Rostock Interesse an Myziane Maolida bekunden. Das weiß zumindest „Sky“-Reporter Florian Plettenberg zu vermelden. Die Kogge, die in der 2. Liga gegen den Abstieg kämpft, will im Januar unbedingt noch frisches Offensivpersonal ins Ostseestadion holen. Wird es Flügelstürmer Maolida, der bei Hertha ganz oben auf der Streichliste steht und keine Perspektive mehr hat? Nicht umsonst wurde der 24-Jährige von BSC-Coach Pal Dardai aus dem Profi-Team verbannt, mit der Aufforderung, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen.

Sollten sich die Hansa Rostock Transfergerüchte um den Linksaußen bestätigen, ist einzig ein Leihgeschäft denkbar. Darüber hinaus müsste Hertha weitere Teile des stattlichen Salärs von Maolida, der noch Kontrakt bis 2025 in der Spreemetropole hat, übernehmen. Er soll bis zu 1 Million Gehalt kassieren. Neben Hansa steht Myziane Maolida, der bei Hertha nie Fuß fassen konnte und diese Saison gänzlich ohne Profi-Einsatz ist, auch bei einem namentlich nicht genannten Klub aus Schottland auf dem Zettel.

Bei Hertha außen vor: Rapid Wien & Bordeaux buhlen um Kelian Nsona

Auch bei Kelian Nsona, einem anderen Streichkandidaten der Hertha, könnte sich laut Plettenberg auf dem Transfermarkt etwas tun. Der 21-järhige Stürmer, der meist die rechte Außenbahn beackert, ist Thema Rapid Wien. Beim österreichischen Traditionsklub könnte Nsona in die Fußstapfen von Nicolas Kühn treten. Der deutsche Fußballlegionär steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Celtic Glasgow.

Entsprechend könnten die Hertha BSC Transfergerüchte heiß werden. Wenngleich Kelian Nsona, der seit seiner Ankunft vor zwei Jahren im Berliner Olympiastadion vornehmlich verletzungsbedingt noch ohne Profieinsatz ist, auch andere Optionen hat. Denn mit Girondins Bordeaux, die im Tabellenkeller der Ligue 2 stecken, gibt es Konkurrenz aus Frankreich. Nach zwei enttäuschenden Jahren in Berlin könnte Nsona ein Wechsel in die französische Heimat bevorzugen.

Ipswich & West Brom heiß auf Hertha-Juwel Derry Scherhant

Während Hertha die gescheiterten Bobic-Altlasten Myziane Maolida und Kelian Nsona liebend gern abgeben will, sieht es bei Derry Scherhant anders aus. Der 21-Jährige soll möglichst gehalten werden, allerdings baggern gleich zwei Klubs von der Insel massiv um die Dienste des flexiblen Angreifers. Gemäß einer Transfernews des Portals „Football Insider“ handelt es sich bei den Scherhant-Interessenten um die englischen Zweitligisten Ipswich Town und West Bromwich Albion. Beide Teams mischen im Aufstiegsrennen der Championship mit.

Bei Hertha BSC musste sich das Eigengewächs in der abgelaufenen Hinrunde zwar meist hinter Neuzugang und Leistungsträger Fabian Reese einordnen. Dennoch hat Scherhant insgesamt 13 Zweitliga-Einsätze gesammelt (1 Tor) und stand dabei dreimal in der Startelf. Bereits im vergangenen Sommer buhlte mit den Blackburn Rovers ein Zweitligist aus England um den gebürtigen Berliner, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.