Hertha BSC Transfergerüchte: Kommt Kroaten-Star Nikola Vlašić für 30 Mio?

Donnerstag, 22.07.2021 - 14:09 Uhr

Von: Robert Freiberg

Hat Hertha BSC auf dem Transfermarkt einen dicken Fisch an der Angel? Spekulationen sind aufgetaucht, wonach sich der Bundesligist um die Dienste von Nikola Vlašić bemüht. Um den kroatischen Spielmacher an Land zu ziehen, würden die Berliner wohl auch tief in die Tasche greifen. Eine Rekordsumme ist im Gespräch. Doch es gibt namhafte Mitbewerber.

Der neue und alte Trainer Pal Dardai macht keinen Hehl daraus, dass er sich für Hertha BSC noch neue Spieler wünscht, die eine echte Verstärkung darstellen. „Es ist ein offenes Geheimnis, es muss etwas passieren. Wir haben Qualität abgegeben, da muss auch etwas passieren“, verkündete der ungarische Übungsleiter via „Bild“ nach dem 1:1 im Test gegen den VfB Lübeck am gestrigen Mittwoch. „Wir warten und arbeiten weiter.“

Schnappt sich Hertha BSC Vlašić für Rekordsumme?

Und offenbar bastelt der neue BSC-Manager Fredi Bobic an einem echten Transferhammer. Denn in den Sozialen Netzwerken machen Hertha BSC Transfergerüchte die Runde, wonach Nikola Vlašić auf dem Berliner Einkaufszettel steht. Angeblich hat sich Bobic mit dem Zehner auch schon ausgetauscht.

Der offensive Mittelfeldspieler hat sich in den letzten drei Jahren bei ZSKA Moskau enorm entwickelt und will sich nun in einer stärkeren Liga beweisen. Die Bundesliga dürfte für den 23-Jährigen reizvoll genug sein. Doch der kroatische Nationalspieler, der bei der EM 2021 für die „Karierten“ in allen vier Partien zum Einsatz kam und ein Tor erzielte, hat seinen Preis. Rund 30 Millionen Euro Ablöse müsste ein Interessent aufbringen, um Vlašić bei ZSKA Moskau aus seinem noch bis 2024 gültigen Vertrag herauszukaufen. Der Rechtsfuß wäre damit der Rekordtransfer in der Hertha-Historie.

Ebnet Cunha-Verkauf den Weg für Vlašić zur Hertha?

Eine stolze, aber auch marktwertgerechte Summe. Allerdings hat man dank der Finanzspritze von Investor Lars Windhorst die Mittel, um einen Hertha BSC Transfer in dieser Größenordnung zu bewerkstelligen. Zudem könnten die Blau-Weißen die etwaigen Transfereinnahmen durch einen Verkauf von Matheus Cunha, über den in der Hertha Gerüchteküche seit geraumer Zeit gemutmaßt wird, direkt in Vlašić reinvestieren.

Die jüngsten Transfergerüchte um Ajax-Juwel Jurgen Ekkelenkamp, der ebenfalls ein Zehner ist, zeigen aber, dass Hertha BSC sich intensiv um einen neuen Akteur für das offensive Mittelfeld bemüht. Mit Vlašić würde die Alte Dame einen sehr flexiblen und vor allem torgefährlichen Mittelfeldmann bekommen.

Vlašić Wechselgerüchte: Auch AC Mailand & AS Monaco im Rennen

Der 26-malige Nationalspieler kann in der Offensive nahezu alle Positionen bekleiden. Für ZSKA Moskau hat Nikola Vlašić in der abgelaufenen Spielzeit der Premier Liga 11 Tore und 5 Vorlagen in 26 Partien gesammelt. Auch in der Vorsaison war er bester Torschütze (12 Tore) und Topscorer (17 Scorerpunkte) der Moskowiter. Nikola Vlašić wäre definitiv ein interessanter Kandidat für das etwaige Cunha-Erbe.

Allerdings haben auch andere Klubs die offensive Allzweckwaffe im Visier. Erst kürzlich galt ein Wechsel zum AC Mailand in die Serie A als weitestgehend sicher. Bei der Rossoneri wurde Vlašić als Nachfolger von Spielmacher Hakan Calhanoglu gehandelt. Auch die AS Monaco ist wohl am Kroaten-Star dran. Ein spannender Transferpoker bahnt sich an.