Transfergerüchte: Hertha BSC an Ajax-Juwel Jurgen Ekkelenkamp interessiert

Mittwoch, 21.07.2021 - 09:38 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bedient sich Hertha BSC mal wieder bei Ajax Amsterdam? Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Berliner ein Auge auf Mittelfeldtalent Jurgen Ekkelenkamp geworfen haben. Ein denkbarer Hertha BSC Transfer des 21-Jährigen dürfte wohl auch von der Personalie Matheus Cunha abhängen.

Hertha BSC hat in jedem der letzten drei Sommer-Transferfenster einen Youngster von Ajax Amsterdam verpflichtet. Den Anfang machte Javairô Dilrosun 2018, es folgten Daishawn Redan und im letzten Jahr Deyovaisio Zeefuik. Diese Transfer-Tradition könnte nun Jurgen Ekkelenkamp fortsetzen. Denn wie die „Bild“ unter Bezugnahme auf holländische Quellen berichtet, ist die Alte Dame stark am Ajax-Youngster interessiert. Auch der „kicker“ bestätigt die Information.

Ekkelenkamp für niedrige Mio.-Ablöse zu Hertha BSC?

Demnach soll sich Hertha BSC mit Ekkelenkamp bereits in sehr guten Gesprächen befinden. Schon vor einem Jahr waren die Blau-Weißen an ihm dran. Der Rechtsfuß ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann sowohl als Achter oder Zehner agieren. Wobei er sich in der Rolle des offensiv ausgerichteten Spielmachers am wohlsten fühlt.

Auch die ersten Details etwaiger Transfermodalitäten sind bekannt, wodurch die Hertha BSC Transfergerüchte um Jurgen Ekkelenkamp weiter befeuert werden. So soll Ajax Amsterdam bereit sein, sein Eigengewächs ein Jahr vor dessen Vertragsende für eine niedrige einstellige Millionen-Ablöse Richtung Berliner Olympiastadion ziehen zu lassen. Denkbar wären 3 bis 4 Millionen Euro, die auch marktwertgerecht sind (3,2 Mio.).

Ekkelenkamp bei Ajax Amsterdam meist nur Ersatz

Ekkelenkamp heuerte 2013 als 13-Jähriger in der renommierten Talentschmiede des holländischen Rekordmeisters an, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und 2019 den Sprung zu den Ajax-Profis schaffte. Dort konnte sich der U21-Nationalspieler der Elftal (5 Einsätze / 3 Tore), immer mehr Einsatzzeiten erarbeiten. In der abgelaufenen Saison bestritt der 1,88 Meter große Mittelfeldakteur 15 Einsätze in der Eredivisie (3 Tore / 2 Vorlagen), meist aber als Einwechselspieler.

Aufgrund der großen Konkurrenz im Mittelfeldzentrum von Ajax soll sich Jurgen Ekkelenkamp aber mit einem Abschied befassen. Und Amsterdam würde ihm wohl für einen Bundesliga Transfer keine Steine in den Weg legen.

Möglicher Transferplan: Erst Cunha verkaufen, dann Ekkelenkamp holen

Ob Hertha BSC seine Oranje-Connection um Ekkelenkamp erweitert, dürfte aber wohl auch von der Zukunft von Matheus Cunha abhängen. Der nicht immer pflegeleichte Ballvirtuose, der derzeit mit Brasilien bei Olympia weilt, gilt in der Hauptstadt als Verkaufskandidat. Hertha BSC Transfernews gab es um den Zehner zuletzt regelmäßig.

So wird Cunha, der mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro wertvollste Herthaner ist, in der Transfermarkt Gerüchteküche u.a. mit Leeds United, Atalanta Bergamo oder der AS Monaco in Verbindung gebracht. Denkbar, dass der Hauptstadtklub bei Ekkelenkamp erst dann in die Vollen geht, wenn ein Cunha-Abschied vollzogen ist.