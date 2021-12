Transfergerüchte: Hertha BSC an Flügelstürmer Andreas Skov Olsen interessiert

Mittwoch, 15.12.2021 - 09:12 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hertha BSC will die Transferperiode im Januar nutzen, um weitere Neuzugänge an Land zu ziehen. Und die Bundesliga Gerüchteküche spuckt nun einen neuen Namen aus, der bei den Berlinern offenbar ein Thema ist. Andreas Skov Olsen vom FC Bologna wird in der Hauptstadt gehandelt! Ein Transfer liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Acht Neuzugänge zog Hertha BSC im Sommer an Land. Im Winter dürfte weitere neue Spieler bei den Blau-Weißen aufschlagen. Einer davon könnte Andreas Skov Olsen sein, wie die „Bild“ berichtet. Der Flügelstürmer kommt beim FC Bologna auch in seiner dritten Saison nicht so recht zum Zuge und muss sich weiterhin mit der Rolle des Ergänzungsspieler abfinden.

Hertha BSC Transfer: Kommt Skov Olsen auf Leihbasis?

Sehr zum Missfallen des 21-Jährigen, der einen Tapetenwechsel im Januar anstrebt. Beim Tabellenzehnten der Serie A hat Skov Olsen, dessen Marktwert auf 6,5 Millionen Euro taxiert wird, noch Vertrag bis 2024. Um einen Hertha BSC Transfer zu realisieren, würde sich eine Leihe inklusive Kaufoption anbieten. Für die Berliner wäre es eine risikolose Variante, mit der man nicht viel falsch machen würde.

Der FC Bologna dürfte einem Abschied von Andreas Skov Olsen, den die Italiener im Sommer 2019 für 6 Millionen Euro Ablöse vom FC Nordsjælland verpflichteten, offen gegenüberstehen. Zwar kam der 1,87 Meter große Linksfuß, der beide offensiven Außenbahnen beackern kann, in 14 der bisherigen 17 Ligaspielen zum Einsatz. Stand dabei aber nur viermal in der Startelf. Die Ausbeute: eine Torvorlage.

Hertha BSC könnte Flügelstürmer Skov Olsen gut gebrauchen

Deutlich besser lief es für Andreas Skov Olsen in der dänischen Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation, wo ihm in sechs Partien drei Treffer und ein Assist glückten. Der junge Flügelstürmer gehört zum aktuellen Stammpersonal Dänemarks, für die er bislang 15 Mal auflief (6 Tore).

Die Hertha BSC Transfergerüchte um Skov Olsen erscheinen auch durchaus plausibel. Die ambitionierten Berliner, die als enttäuschender 14. im Keller der Bundesliga Tabelle zu finden sind, zählen mit gerade einmal 17 Toren in 16 Partien zu den offensivschwächsten Teams. Skov Olsen könnte die Hertha-Offensive als Soforthilfe durchaus beleben. Darüber hinaus haben die Blau-Weißen mit Marco Richter auch nur einen gelernten Rechtsaußen im Kader.

Damaliger BVB-Flirt Skov Olsen bei mehreren Klubs auf dem Radar

Bundesliga Transfernews um Andreas Skov Olsen kursierten übrigens schon vor ein paar Jahren durch die Transfer Gerüchteküche. 2019 hatte Borussia Dortmund ein Auge auf den dänischen Nationalspieler. Die BVB Transfergerüchte erhärteten sich zwar nicht und der Angreifer heuerte in Bologna an. Doch nun könnte Skov Olsen zweieinhalb Jahre später in der Bundesliga landen.

Allerdings ist Skov Olsen nicht nur im Berliner Olympiastadion ein Transferkandidat. Laut der Lokalzeitung „Il Resto del Carlino“ sollen auch Real Sociedad, Besiktas Istanbul und die Glasgow Rangers Interesse bekunden. Auch ein Engagement in der Premier League sei demnach vorstellbar.