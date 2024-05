Transfergerüchte: Hertha BSC klopft bei Hannovers Havard Nielsen an

Freitag, 03.05.2024 - 16:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung bei Hertha BSC kommt noch nicht so richtig ins Rollen. Bisher hat der Hauptstadtklub noch keinen einzigen Neuzugang für die kommende Saison offiziell eintüten können. Dabei umfasst laut „BILD“ die Liste von Kaderplaner Timon Pauls rund 20 Spieler. Auf fast jeder Position möchte man sich im anstehenden Transferfenster verstärken.

Auf der anderen Seite müssen clevere Lösungen her, denn Hertha BSC ist finanziell weiterhin angeschlagen und kann sich teure Transfers nicht leisten. Unabhängig davon, scheint man sich aktuell beim Ligakonkurrenten Hannover 96 umzuschauen, wenn man der „BILD“-Meldung Glauben schenken kann.

Prevljak soll für Nielsen den Platz räumen

In dem Fall wäre es mit Havard Nielsen einer, der in der nächsten Saison den Sturm der Berliner verstärken soll. Gehen soll dafür Smail Prevljak, der bei den Berlinern kaum eine Rolle spielt. Dennoch soll der 28-jährige rund eine Million Euro an Gehalt pro Saison einstreichen. Bei einem Abschied des bosnischen Mittelstürmers würde man finanziellen Spielraum erlangen.

Intern hoffen die Hertha-Verantwortlichen, einen treffsicheren Stürmer zu angeln, der zudem auch noch preiswert wäre. Harvad Nielsen könnte jener Angreifer sein, der ins Berliner Olympiastadion gelockt werden soll. Das Problem: Nielsen besitzt bei Hannover 96 noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, sodass auf jeden Fall eine Ablöse in Richtung an den Maschsee fließen würde.

Havard Nielsen könnte mit Erfahrung Hertha BSC weiterhelfen

Bei einem Marktwert von rund 1 Million Euro, dürften die Niedersachsen locker das Doppelte an Ablöse verlangen. Der Norweger kam im Sommer 2022 ablösefrei von Greuther Fürth zu den Hannoveranern und absolvierte seitdem 62 Partien (15 Tore / 6 Vorlagen). Hannover 96 dürfte Nielsen also nicht zum Schnäppchenpreis gehen lassen.

Die Hertha-Verantwortlichen schätzen zudem Nielsens Erfahrung, denn mit die 2. Liga kennt der ehemalige norwegische Mittelstürmer wie seine eigene Westentasche. Neben Hannover 96, trat er im Unterhaus der Bundesliga bereits für den SC Freiburg, Greuther Fürth, MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf oder auch für Eintracht Braunschweig an.

Teuchert & Woltemade sagten Hertha BSC ab

Der große Knackpunkt bei diesem möglichen Hertha BSC Transfergerücht ist und bleibt die Ablöse, die Hannover 96 abrufen wird. Zunächst müssten einige Spieler den Berliner Klub im Sommer verlassen. Erst dann weiß Kaderplaner Timon Pauls, mit welchem Transferbudget er den Kader der neuen Saison planen kann.

Es dürfte auch ein Wettlauf mit der Zeit werden, denn es ist nicht klar, wie Havard Nielsen seine jüngste Zukunft planen wird. Mit Cedric Teuchert und Nick Woltemade (Werder Bremen) sagten bereits zwei Stürmer den Charlottenburgern ab.