Transfergerüchte: Neuer Stürmer für Hansa Rostock? Gladbachs Telalovic im Visier

Donnerstag, 20.07.2023 - 08:40 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Hansa Rostock sondiert den Transfermarkt nach einem weiteren Stürmer. Ein Kandidat beim Zweitligisten soll Semir Telalovic sein. Der U23-Torjäger von Borussia Mönchengladbach sorgte letzte Saison in der Regionalliga für Furore. Dennoch hat Telalovic die Wechselfreigabe erhalten. Geht es zum Zweitligisten von der Ostsee?

Nächstes Wochenende startet die neue Zweitliga-Saison. Bis dahin will Hansa Rostock neben einem Innen- und Linksverteidiger möglichst auch noch einen Stürmer an Bord holen. Bislang hat die Kogge ihre Sturmreihe mit Serhat-Semih Güler vom West-Regionalligisten Wuppertaler SV verstärkt. Gesucht wird darüber hinaus aber noch ein körperlich robuster Vollstrecker, der als klassischer Neuner im gegnerischen Strafraum für Torgefahr sorgen soll. Ein weiterer Angreifer aus der Regionalliga West scheint es dem FCH angetan zu haben.

Semir Telalovic: FC Hansa heiß auf Gladbach Regionalliga-Torjäger

Denn wie „transfermarkt.de“ wissen lässt, hat Hansa Rostock ein Auge auf Semir Telalovic von Borussia Mönchengladbach geworfen. Der 23-Jährige durfte in der abgelaufenen Saison zwar bei den Fohlen etwas Bundesligaluft schnuppern, musste sich aber mit drei Kurzeinsätzen zufriedengeben. Dafür sorgte Telaovic bei Gladbachs Zweitvertretung mit starken 28 Torbeteiligungen (15 Tore, 13 Assists) in 30 Partien für Furore. Semir Telalovic war damit hinter dem Neu-Rostocker Serhat-Semih Güler der beste Scorer in der Regionalliga West.

In Gladbach hat der 1,87 Meter große Sturmtank laut der Hansa Rostock Transfernews trotzdem keine Perspektive bei den Profis. Eine weitere Saison mit der U23 in der Regionalliga ist für Telalovic, der Anfang 2022 vom FC Illertissen an den Niederrhein wechselte, hingegen keine Option. Es riecht also stark nach einem Gladbach-Abschied.

Hansa Rostock: Sturm-Flirt Telalovic auch im Ausland gefragt

Da der Vertrag des Baden-Württembergers mit bosnischen Wurzeln im Borussia-Park 2024 ausläuft, ist eine Leihe nicht möglich. Ohnehin soll Gladbach - anders als noch im Winter - dem Rechtsfuß die Wechselfreigabe erteilt haben. Angesichts eines Marktwerts von 350.000 Euro und kurzen Restlaufzeit seines Arbeitspapiers, sollte sich ein Hansa Rostock Transfer von Telalovic für kleines Geld realisieren lassen.

Jedoch befindet sich der Mittelstürmer nicht nur im Blickfeld vom FC Hansa. Auch zwei namentlich nicht genannte Vereine aus den Niederlanden sollen Interesse angemeldet haben. Mitte Juni hieß es zudem in der Bundesliga Gerüchteküche, dass auch Verein aus Polen den Torjäger auf dem Radar haben.

Statt Semir Telalovic: Holt Hansa Rostock lieber Sturm-Routinier?

Dennoch darf sich Rostock gute Chancen im Rennen um Semir Telalovic ausrechnen. Denn der Offensivakteur bevorzugt laut der Hansa Rostock Transfergerüchte einen Verbleib in Deutschland. Die 2. Liga dürfte für Telalovic auch der ideale nächste Karriereschritt sein. Ob die Kogge ihr kolportiertes Interesse am Gladbacher Regional-Torjäger intensiviert, bleibt aber erstmal abzuwarten.

Nicht ausgeschlossen, dass der FCH nach Güler anstatt eines weiteren Stürmers aus der 4. Liga einen gestandenen Angreifer mit Zweitliga-Erfahrung ins Ostseestadion lotsen will. Etwa wie Felix Platte vom SC Paderborn oder Christoph Daferner vom 1. FC Nürnberg, deren Namen zuletzt durch die Hansa Rostock Gerüchteküche geisterten. Allerdings wären solche Sturm-Kaliber deutlich teurer als Semir Telalovic.