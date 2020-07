Transfergerüchte: Hannover 96 mustert Zieler aus - Karius & Esser im Visier?

Mittwoch, 22.07.2020 - 09:22 Uhr

Von: Robert Freiberg

Torwart-Beben bei Hannover 96: Die Niedersachsen wollen wohl Ron-Robert Zieler als Nummer eins absetzen und mit einem neuen Stammkeeper in die kommende Zweitliga-Saison gehen. In der Transfermarkt Gerüchteküche wird Loris Karius mit den Niedersachsen in Verbindung gebracht, doch Favorit ist ein anderer: Ausgerechnet der Ex-Hannoveraner Michael Esser!

Heuert Loris Karius bei Hannover 96 an? Dem Vernehmen nach hat der Zweitligist ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen, der noch beim FC Liverpool unter Vertrag steht und zuletzt an Besiktas Istanbul verliehen war. Kehrt der Ex-Mainzer, um den es auch Hertha BSC Transfergerüchte gab, nun nach Deutschland zurück?

Wechsel von Karius zu Hannover 96 nicht realistisch

Denkbar, aber ob Loris Karius bei Hannover 96 landet, ist kaum zu erwarten. Der Ex-Mainzer verfolgt höhere sportliche Ziele und dürfte auch in puncto Gehalt für die Roten kaum zu stemmen sein. Zumal Karius beim FC Liverpool auch noch einen Vertrag bis 2022 besitzt und entsprechend Ablöse kostet. Der Marktwert wird auf 3,2 Millionen Euro beziffert, wenngleich man beim englischen Meister im Ablösepoker für Zugeständnisse bereit sein dürfte.

Außerdem steht Karius laut „BBC“ aktuell beim französischen Erstligisten HSC Montpellier auf der Liste. Der Tabellenachte der vorzeitig abgebrochenen Ligue 1-Saison sucht ebenfalls einen neuen Torwart.

Für H96-Comeback? Esser sagt 1. FC Köln ab

Und Hannover 96? Am Maschsee wird vielmehr über eine Rückholaktion von Michael Esser spekuliert, der künftig Zieler im Kasten ablösen könnte. Gemäß „Bild“ und „kicker“ ist der 32-Jährige der große Favorit. Dabei gingen Hannover 96 und Esser erst im vergangenen Winter nach zweieinhalb Jahren getrennte Wege. Der 1,98 Meter große Rechtsfuß schloss sich ablösefrei der TSG Hoffenheim an, wo sein Vertrag Ende Juni auslief. Entsprechend ist Esser zum Nulltarif zu haben.

Das Hannover 96 Transfergerücht um Michael Esser scheint auch sehr heiß zu sein. So soll der Torhüter eine Offerte des Bundesligisten 1. FC Köln ausgeschlagen haben. Die Aussicht, bei einem ambitionierten Zweitligisten wie Hannover 96 Stammkeeper und zudem in der Nähe seiner Heimatstadt Castrop-Rauxel zu sein, sind für Esser attraktiver als in Köln als Backup zu fungieren.

Was wird aus Ron-Robert Zieler?

Für Ron-Robert Zieler brechen dagegen schwere Zeiten an. H96-Trainer Kenan Kocak war mit den sportlichen Leistungen des sechsfachen Nationalspielers unzufrieden. Zieler habe den Niedersachsen für den erhofften direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu viele Punkte gekostet. Der Weltmeister kassierte in 31 Ligaspielen 45 Gegentore und konnte nur siebenmal seinen Kasten sauber halten. Zu wenig für die Ansprüche der 96er.

Weltmeister Zieler, der die nächsten Tage erstmals Vater wird und dauerhaft in Hannover sesshaft werden will, besitzt bei den Roten aber noch einen Vertrag bis 2023. Pro Jahr soll der 31-jährige 800.000 Euro kassieren.