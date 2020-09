Transfergerüchte: Hannover 96 richtet Blick auf Frankfurts Simon Falette

Dienstag, 08.09.2020 - 10:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zweitligist Hannover 96 hat schon einiges auf dem Transfermarkt in diesem Sommer bewegt. Allerdings suchen die Niedersachsen noch einen Innenverteidiger und einen Sechser. Beide sollen die Defensive der 96er verstärken und stabilisieren.

Einfach wird es nicht, diese beiden Spielertypen zu finden, die eigentlich die Qualität für die Bundesliga hätten, sich aber auf das Abenteuer 2. Liga einlassen. Geld ist in Hannover ein knappes Gut und so muss der Verein kreative Lösungen finden, um die letzten beiden Bausteine an die Leine lotsen zu können.

Falette nach Abenteuer Fenerbahçe zurück

Ein Puzzlestück könnte Simon Falette sein, der aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. Vergangene Saison noch im Winter an Fenerbahçe Istanbul in die türkische Süper Lig verliehen, zog der Traditionsverein nicht die Kaufoption und so strandete der 28-jährige Guineer wieder bei der Frankfurter Eintracht.

Der Innenverteidiger kam im Sommer 2017 zu den Hessen und eroberte sich sofort einen Stammplatz. Nur eine Spielzeit später war es vorbei mit den Startelfeinsätzen. Er kam nur noch 7x in der Bundesliga und genauso oft in der Europa League zum Einsatz. Der Stern von Simon Falette begann bei den Frankfurtern zu sinken.

Eintracht Frankfurt möchte Falette abgeben

Und auch in der abgelaufenen Saison stand am Ende ein einziger Einsatz zu Buche. Die Zeichen standen schon im Winter 2019/20 auf Trennung. Die Folge: Per Leihe mit Kaufoption zu Fenerbahçe Istanbul! Für den türkischen Klub absolvierte der Nationalspieler Guineas 12 Partien (1 Torvorlage).

Das Kapitel Türkei ist mittlerweile beendet und scheinbar würde auch Eintracht Frankfurt den Innenverteidiger gerne abgeben wollen. Aktuell trainiert der 1,85m große Verteidiger bei seinem Klub mit, wo er auch beliebt und anerkannt wird.

Falette neuer Abwehrboss bei Hannover 96?

Laut Informationen von „Sportbuzzer“ soll Hannover 96 in den Poker um Simon Falette eingestiegen sein. Bei den Roten ist man bekanntlich auf der Suche nach einem Verteidiger, der gut im Aufbauspiel und kopfballstark ist. Ebenso muss er eine gewisse Zweikampfstärke an den Tag legen, denn die 2. Liga ist eher körperbetont!

All diese Attribute bringt Falette mit, die man sich in Hannover wünscht. Die Hannover 96 Transfergerüchte gehen allerding auch soweit, dass man Falette gerne als neuen Abwehrchef in den eigenen Reihen sieht.

Kauf oder Leihe?

Fraglich ist jedoch, ob sich Simon Falette auch ein Engagement im Unterhaus des deutschen Fußballs vorstellen kann. Es kommt wohl auch auf die Pläne von Hannover 96 an! Steht der Aufstieg im Vordergrund?

Fragen, die zwischen dem Klub und Simon Falette geklärt werden müssen. Vorstellbar wäre für Hannover 96 eine Leihe nebst Kaufoption. Dazu müsste jedoch Eintracht Frankfurt den auslaufenden Vertrag um mindestens ein weiteres Jahr verlängern. Ein Kauf könnte laut Transfermarkt Gerüchteküche für die 96er finanziell schwierig zu gestalten sein.