Transfergerüchte: Hannover 96 an Ex-Bayer 04-Jugendspieler Lamti dran?

Dienstag, 22.09.2020 - 12:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verstärkt sich Zweitligist Hannover 96 etwa mit einem jungen Talent? Wie der „Sportbuzzer“ berichtet, soll es sich dabei um Marc Lamti handeln, den sicherlich nur Insider und Kenner des Jugendfußballs kennen dürften. Doch wer ist der junge Spieler eigentlich, der in der Vergangenheit in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag stand?

Lamti kam im Sommer 2016 zum Werksklub und schaffte über die Jahre den Sprung bis zur U19 des Vereins. Einer seiner Mannschaftskollegen war Florian Wirtz, der im Januar vom 1. FC Köln verpflichtet wurde und nun einen Vertrag bis 2022 besitzt.

Lamti ohne Profieinsatz bereits Nationalspieler

Zurück zu Marc Lamti: Der 19-jährige ist in Köln geboren und hat eine interessante sportliche Vita vorzuweisen. Auch wenn er in Deutschland geboren wurde, spielt er für die tunesische Nationalmannschaft und dass, obwohl er im Profibereich noch kein einziges Spiel absolviert hat.

Am 7. Juni vergangenen Jahres durfte er für die Nationalmannschaft Tunesiens gegen den Irak sein Debüt geben. Zwar wurde er lediglich in der 81. Minute eingewechselt, aber das reichte, um seinen ersten Karrierehöhepunkt zu erreichen. Im gleichen Monat dann ein weiteres Highlight in seiner noch jungen Karriere: Marc Lamti wurde für den Afrika-Cup 2019 nominiert.

Aus bei Bayer 04 Leverkusen

Zu einem Einsatz sollte es nicht kommen, jedoch dürfte der Innenverteidiger jede Menge Erfahrungen mit nach Hause genommen haben. Zurück zu Bayer 04 Leverkusen ging es nach dem Turnier, wo er in der abgelaufenen Spielzeit 17-Mal in der U19-Bundesliga zum Einsatz kam. Und auch in der UEFA Youth League durfte das junge Talent mitwirken. Wettbewerbsübergreifend absolvierte Lamti schlussendlich 23 Partien für die Werkself (1 Treffer).

In der Sommerpause musste der 1,96 Meter große Verteidiger dann einen ersten Karriere-Knick hinnehmen, denn Lamti bekam nach seiner Jugendzeit keinen neuen Vertrag angeboten. Das Aus bei Bayer 04 Leverkusen folgte in diesem Sommer.

Lamti bereits in Hannover zugegen

Wie es mit dem Youngster weitergeht, steht noch ein wenig in den Sternen. Fakt ist, dass der Abwehrspieler bereits in Hannover gesichtet wurde. So soll 96-Sportdirektor Gerhard Zuber mit dem Talent bereits eine Führung durch die HDI-Arena unternommen haben. Mit dabei: Berater Serkan Okta!

Marc Lamti wäre indes jemand, der eher perspektivisch in die Pläne von Hannover 96 eine Rolle spielt. Dennoch habe man viel mit ihm vor, wie „Sportbuzzer“ berichtet. Demnach plane man, Lamti zum Profi und zum Nationalspieler zu machen.

Wechsel zu Hannover 96 kurz vor Vollzug?

Eine Einschätzung, die sicherlich auch sein Berater interessant finden dürfte. Die Hannover 96 Transfergerüchte werden sicherlich nicht abreißen und die Causa Marc Lamti sollte man sicherlich weiterbeobachten. Ein Transfer zu den Rothosen könnte eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein!

Lamti könnte seine noch junge Karriere am Laufen halten und Hannover 96 würde einen entwicklungsfähigen jungen Spieler bekommen, der zudem weiter ausgebildet wird. Man muss abwarten, ob in den kommenden Tagen Vollzug gemeldet wird.