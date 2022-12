Transfergerüchte: Gladbach, BVB, SGE, Bayer & Wolfsburg buhlen um KSC-Juwel Breithaupt

Montag, 05.12.2022 - 08:56 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Um das KSC-Top-Talent Tim Breithaupt entfacht ein regelrechtes Hauen und Stechen auf dem Bundesliga Transfermarkt. Nicht weniger als fünf Bundesligisten machen dem defensivstarken Mittelfeldspieler vom Karlsruher SC schöne Auge. Darunter Borussia Mönchengladbach, die im Rennen um Breithaupt offenbar in der Pole-Position liegen.

Mit dem Karlsruher SC wird sich Tim Breihaupt den Aufstieg in die Bundesliga in dieser Saison wohl nicht erfüllen, dennoch könnte der Youngster in der kommenden Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus vertreten. Darauf deuten zumindest aktuelle Bundesliga Transfergerüchte, die den 20-Jährigen gleich mit mehreren, durchaus prominenten Erstligisten in Verbindung bringen.

Besuch & Gespräche: Gladbach im Transferpoker um Breithaupt Favorit

Wie die „Bild“ berichtet, wird der Breithaupt regelmäßig von Scouts von Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg beobachtet. Alle sollen dem Youngster vom KSC auf dem Einkaufszettel haben. Doch Favorit in diesem spannenden Transferpoker dürfte Borussia Mönchengladbach sein.

Denn die Fohlen sind der Transfernews zufolge einen Schritt weiter als die Konkurrenten um Tim Breithaupt gegangen. Der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung agieren kann, weilte demnach mit samt seines Beraters schon im Borussia-Park von Gladbach, um sich ein Blick von den Begebenheiten zu machen. Auch ein Gespräch mit Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus haben demnach schon stattgefunden.

Kostet KSC-Juwel Tim Breithaupt 4 Mio. Euro Ablöse?

Die Gladbach Transfergerüchte um Tim Breithaupt, der 58 Profi-Einsätze für Karlsruhe vorweisen kann, dürfen demnach als besonders heiß eingestuft werden. Auch erste Zahlen einer möglichen Ablöse geistern schon durch die Transfermarkt Gerüchteküche. Rund 4 Millionen Euro werden fällig, um Breithaupt beim KSC aus seinem bis 2024 datierten Vertrag herauszukaufen. Die Summe könnte aber angesichts der vielen Interessenten noch durchaus steigen.

Sollte es tatsächlich zu einem Gladbach Transfer von Breithaupt, dessen Marktwert mit 3,5 Millionen Euro angegeben wird, in dieser Größenordnung kommen, würde der Defensivspezialist auch in den Top Ten der teuersten Gladbach Einkäufe von Spielern bis 21 Jahren landen. Beim KSC könnte Breithaupt derweil Philipp Max (3,8 Mio. Euro) als Rekordverkauf ablösen.

Wolfsburg, Frankfurt, BVB & Bayer 04 lauern

Aber auch wenn sich Gladbach derzeit als Favorit herauskristallisiert hat, werden die anderen Mitstreiter keinesfalls die Flinte ins Korn werfen. So könnten etwa auch die BVB Transfernews oder Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um den deutschen U20-Nationalspieler (7 Einsätze) noch weiter an Fahrt aufnehmen. Doch was macht den gebürtigen Offenburger, der 2017 aus der Jugend des SC Freiburg zum KSC übersiedelte, so begehrt?

Zum einen ist der großgewachsene Sechser enorm laufstark. Fast 12 Kilometer spult der 1,92 Meter große Rechtsfuß im Schnitt pro Spiel ab. Dank seiner Körpergröße ist Breithaupt auch sehr kopfballstark und darüber hinaus flexibel einsetzbar. In Karlsruhe, die mit 18 Punkten nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone in der 2. Liga Tabelle haben, hat sich Breithaupt längst zum Stammspieler und Leistungsträger gemausert. In der laufenden Spielzeit stand er in allen 17 Ligaspielen für die Badener in der Startelf und markierte dabei auch je ein Tor und eine Vorlage.