Transfergerüchte: FC St. Pauli mit Interesse an Rückholaktion von Jakov Medic?

Mittwoch, 10.04.2024 - 15:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zweitligaspitzenreiter FC St. Pauli scheint trotz der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den Karlsruher SC auf dem besten Wege, den Aufstieg in die Bundesliga zu packen. Bei 6 ausstehenden Partien, haben die Kiez-Kicker 8 Punkte Vorsprung auf den Tabellen-3. Fortuna Düsseldorf.

Die Kaderplanung des Zweitligisten geht zudem auch voran. Im Hintergrund basteln die Verantwortlichen bereits am Kader der neuen Saison. Kapitän Marcel Hartel soll im besten Falle gehalten werden. Andere Spieler könnten im Sommer zudem an die Elbe wechseln.

Medic bei Ajax Amsterdam völlig außen vor

Wie das „Hamburger Abendblatt“ und auch das schwedische Portal „Svenskafans.com“ berichten, soll der Klub Interesse an einer Rückholaktion von Jakov Medic gezeigt haben. Der Abwehrspieler wechselte nach zwei Jahren auf Pauli im Sommer 2023 für rund 3 Millionen Euro Ablöse zu Ajax Amsterdam.

Dort wurde der der mittlerweile 25-jährige Kroate jedoch nie richtig glücklich Seit seinem Wechsel in die Niederlande durfte er lediglich 9 Partien bestreiten (1 Tor). Zu Beginn der Saison stand er an den ersten beiden Spieltagen in der Startelf und durfte beide Partien über die volle Distanz gehen.

2,5 Mio.€ Ablöse stehen im Raum

Seinen letzten Einsatz feierte der Innenverteidiger, der bekanntlich auch auf der Sechs eingesetzt werden kann, beim 2:0-Sieg gegen den FC Utrecht Anfang März. Und auch da waren es lediglich 6 Spielminuten, die er mitwirken durfte. Zu wenig für Jakov Medic, der sich seinen Transfer zu Ajax Amsterdam anders vorgestellt haben dürfte.

Kein Wunder also, dass darüber berichtet wird, dass Medic den Klub wieder verlassen und am liebsten nach Deutschland in die Bundesliga zurückkehren möchte. Aktuellen FC St. Pauli Transfergerüchten zufolge, soll sich sein Ex-Klub mit ihm beschäftigen. Abschreckend könnte jedoch die geforderte Ablösesumme sein, denn Ajax Amsterdam verlangt rund 2,5 Millionen Euro für den Kroaten.

Holt FC St. Pauli Medic zurück?

Fraglich scheint jedoch, ob die FSCP-Verantwortlichen so tief in die Tasche greifen wollen und können. Möglich wäre auch ein Leihgeschäft mit Kaufoption, sofern sich alle Beteiligten einigen können. Die Zeichen zwischen Jakov Medic und dem niederländischen Traditionsklub stehen auf Trennung.

Sein Vertrag besitzt noch eine Gültigkeit bis zum Sommer 2028, sodass auf jeden Fall eine Ablösesumme aufgerufen wird. Sollte sich der FC St. Pauli für eine Rückholaktion entscheiden, so würde man gleichzeitig einen alten Bekannten am Millerntor-Stadion begrüßen. Bis zur Öffnung des Transfermarkts im Sommer ist jedoch noch etwas Zeit.