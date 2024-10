Transfergerüchte: FC St. Pauli an Union-Stürmer Prtajin interessiert?

Dienstag, 29.10.2024 - 15:36 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim FC St. Pauli befindet man sich auf Stürmersuche. Kein Wunder, denn die Offensive der Kiez-Kicker lahmt in dieser Saison gewaltig. Mit lediglich fünf Treffern weisen die Hamburger den schwächsten Sturm der gesamten Bundesliga auf. Bereits gestern berichtete Sport-90 über das vermeintliche Interesse am portugiesischem Torjäger Leonardo Rocha, der in Polen für Radomiak Radom auf Torejagd geht.

Nun streut der Bezahlsender „Sky“ ein weiteres FC St. Pauli Transfergerücht, welches Ivan Prtajin mit dem FCSP in Verbindung bringt. Der 28-jährige steht seit dem Sommer beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag, kommt dort aber überhaupt nicht zur Geltung. Noch immer wartet der Mittelstürmer auf sein Debüt bei den Eisernen.

Prtajin nach diversen Verletzungen fit

Unter FCU-Trainer Bo Svensson hat es Ivan Prtajin nicht leicht. In keinem der acht Spieltage stand der Kroate im Bundesliga-Aufgebot. Lediglich in der 1. Runde des DFB-Pokals stand er im Kader, durfte aber am Ende nicht mitwirken. Zudem fiel Prtajin an den ersten beiden Spieltagen aufgrund muskulären Problemen aus. Kürzlich musste er auch die Partien gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) und gegen den BVB (2:1) aufgrund anhaltender Knieprobleme von der Tribüne aus verfolgen.

Der Angreifer ist zwar wieder genesen, dürfte aber auch morgen im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld erneut keine Rolle spielen. Rund eine Million Euro flossen aus Köpenick an seinen Ex-Klub Wehen Wiesbaden – bisher ist der Transfer ein einziges Missverständnis. Gut möglich, dass sich der FC St. Pauli diesen Zustand nun zunutze machen möchte.

Bei Union Berlin außen vor – Prtajin kann sich Wechsel vorstellen

Der FC St. Pauli benötigt dringend eine Verstärkung für den Angriff. Dabei spielt man mit den Gedanken, Ivan Prtajin vom 1. FC Union Berlin im Winter zu verpflichten. Dort besitzt der ehemalige kroatische U19-Nationalspieler allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Eine Festverpflichtung käme wohl nicht infrage. Wenn überhaupt wird wohl eine Leihe im Winter denkbar.

Interessant aus Sicht des FC St. Pauli: Prtajin selbst kann sich laut „Sky“-Informationen einen Wechsel an die Elbe durchaus vorstellen. Kein Wunder, denn in Köpenick dürfte er auch in den kommenden Wochen kaum zum Zuge kommen. Prtajin will spielen und auf Einsatzminuten kommen. Dies könnte ihm der Kiez-Klub bieten.

Hannover 96 & BTSV ebenfalls interessiert

Die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin dürften Prtajin wohl kaum irgendwelche Steine in den Weg legen. Allerdings sollen die Hamburger nicht die einzigen sein, die ihre Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt haben sollen. So tauchten in der Vergangenheit bereits Eintracht Braunschweig und Hannover 96 Transfergerüchte auf.

In einigen Wochen dürfte klar sein, wie es mit dem Kroaten sportlich weitergeht, denn dann öffnet der winterliche Transfermarkt. In Berlin dürfte man froh sein, wenn man den 1,89 Meter großen Mittelstürmer abgeben könnte. Denkbar wäre auch, dass ein Transfer nebst einer Kaufoption ihren Abschluss fände.