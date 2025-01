Transfergerüchte: FC St. Pauli mit Angebot für Anton Salétros?

Donnerstag, 16.01.2025 - 13:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Stimmung beim FC St. Pauli ist nach der gestrigen 0:1-Auswärtspleite beim VfL Bochum gedrückt. Man hatte sich mehr ausgerechnet und wollte einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt landen, doch am Ende waren es die Bochumer, die sich nun etwas an den Relegationsplatz heranrobben.

Abseits des Platzes scheinen sich die Verantwortlichen des Kiezklubs auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen umzuschauen. Aus Schweden schwappen indes aktuelle FC St. Pauli Transfergerüchte nach Deutschland, wonach die Hamburger ihre Fühler nach Anton Salétros ausgestreckt haben sollen. Der 28-jährige steht momentan bei AIK unter Vertrag und dürfte den Verein in diesem Winter noch verlassen.

AIK zeigt sich gesprächsbereit

Zwar möchte AIK-Sportdirektor Thomas Berntsen den Mittelfeldspieler nur ungern ziehen lassen, doch sollte ein passendes Angebot den Klub erreichen, so wäre man durchaus gesprächsbereit, wie das schwedische Blatt „Expressen“ zu berichten weiß. Beim FC St. Pauli hatte man in der Vergangenheit recht gute Erfahrungen mit Spielern aus den skandinavischen Ländern sammeln können.

So auch mit Anton Salétros? Der 28-jährige steht bereits seit dem Sommer 2023 bei AIK unter Vertrag. Für rund 800.000 Euro verpflichtete der schwedische Traditionsklubs von SM Caen, wo er zuvor ein halbes Jahr unter Vertrag stand. Mittlerweile hat er sich bei AIK zu einer festen Größe im Mittelfeld gemausert.

Reicht FC St. Pauli Angebot ein?

In der vergangenen Spielzeit stand der Mittelfeld wettbewerbsübergreifend in 33 Partien für AIK auf dem Platz. 4 Tore und zwei Vorlagen standen am Ende jener Saison auf seinem persönlichen Zettel. Anton Salétros wäre einer für kreative Momente und damit wäre er auch einer für den FC St. Pauli.

Zudem könnte der schwedische Nationalspieler auch Jackson Irvine vertreten, falls der Kapitän ausfällt oder mit der australischen Nationalmannschaft unterwegs ist. Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, so soll der FCSP in den kommenden Tagen ein Angebot in Richtung AIK verschicken.

CD Leganes ebenfalls interessiert

Doch nicht nur der FC St. Pauli buhlt wohl um Anton Salétros, sondern aus der spanischen La Liga soll ebenfalls ein Klub Interesse gezeigt haben. Hierbei wird Aufsteiger CD Leganes als potenzieller Abnehmer genannt. Der Bundesligist müsste sich also mit dem spanischen Klub um einen Transfer des Schweden streiten.

Auch die Spanier stecken knietief im Abstiegskampf und müssen hoffen, dass sie eine bessere Rückrunde spielen. Für Salétros heißt es also: Abstiegskampf in der Bundesliga mit dem FC St. Pauli oder jener Kampf in der La Liga mit CD Leganes? Bis Ende des Monats werden wir es wissen, für welchen Klub sich der Linksfuß entscheiden wird.