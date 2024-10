Transfergerüchte: FC St. Pauli nimmt Stürmer Leonardo Rocha ins Visier

Montag, 28.10.2024 - 15:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Aufsteiger FC St. Pauli hakt es aktuell in der Offensive. Nach 8 Spielen erzielten die Kiezkicker schlappe fünf Treffer. Kein anderes Team der Bundesliga hat weniger Tore nach dem vergangenem Spieltag erzielt als die Hamburger. Grund genug also, dass man sich nach der Öffnung des winterlichen Transferfensters sehnt.

Die Verantwortlichen des FC St. Pauli sondieren daher auch den Transfermarkt nach potenziellen Verstärkungen im Winter. Passend hierzu streut das „Hamburger Morgenblatt“ etwaige FC St. Pauli Transfergerüchte, die den Portugiesen Leonardo Rocha mit dem Bundesligisten in Verbindung bringt. Den Mittelstürmer dürften hierzulande nur die Wenigsten kennen.

Leonardo Rocha auf dem Sprung zum FCSP?

Leonardo Rocha steht seit dem Winter 2023 in Polen bei Radomiak Radom unter Vertrag. Gut fünf Jahre spielte er zuvor in Belgien unter anderem für KSK Lierse, KAS Eupen oder auch für Lommel SK, ehe sein aktueller Klub circa 150.000 Euro an Lierse überwies, um den 2-Meter-Hünen zu verpflichten.

Seitdem kommt der 27-jährige Stürmer auf 53 Einsätze, in denen ihm 20 Tore für Radomiak Radom gelangen sollten. Seine Treffsicherheit hat der Portugiese, der auch die brasilianische Staatsbürgerschaft besitzt, auch in dieser Spielzeit sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wettbewerbsübergreifend kommt Rocha auf 10 Treffer in 13 Partien.

Welche Ablöse ruft Rochas Klub auf?

Kein Wunder also, dass man sich beim FC St. Pauli mit dem Rechtsfuß beschäftigt. Leonardo Rocha ist allerdings noch bis zum Sommer 2026 an seinen Verein vertraglich gebunden. Soll heißen: würde man sich beim FCSP für eine Verpflichtung des Angreifers ernsthaft interessieren, müsste man eine entsprechende Ablöse auf den Tisch legen.

Wie hoch diese ausfallen könnte, geht aus dem Bericht des Hamburger Blattes nicht hervor. Eines dürfte jedoch recht sicher sein: Radomiak Radom dürfte eine Ablösesumme im niedrigen einstelligen Millionenbereich im Sinn haben. Der FC St. Pauli ist dringend auf einen Torjäger angewiesen, um das Saisonziel „Klassenerhalt“ zu packen.

Noch keine konkreten Gespräche

Leonardo Rocha könnte dieser Torjäger sein, der im kommenden Jahr im Millerntor-Stadion für die so dringend benötigen Treffer verantwortlich wäre. Für den Portugiesen wäre es zudem seine erste Station in Deutschland. Noch wurden allerdings keine konkreten Gespräche mit der Rocha-Seite geführt.

Klar ist allerdings auch, dass der FC St. Pauli nicht umherkommt, sich einen neuen Stürmer an Land zu ziehen. In einigen Wochen öffnet der Transfermarkt und spätestens dann werden die Verantwortlichen des Kiez-Klubs auf dem Transfermarkt tätig werden, um den Angriff zu verstärken.