Transfergerüchte: Holt FC Schalke Franzosen-Abräumer Malcom Edjouma?

Mittwoch, 07.12.2022 - 10:37 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf bis zu drei Positionen will sich der FC Schalke 04 im Winter verstärken. Darunter ein defensiver Mittelfeldspieler. Dieser könnte aus Rumänien kommen. Den Knappen wird Interesse an Malcom Edjouma vom FCSB nachgesagt. Der Franzose hofft auf einen Wechsel nach Gelsenkirchen, während sein derzeitiger Arbeitgeber einen Verkauf anstrebt.

Hat der FC Schalke schon einen Ersatz für den abwanderungswilligen Florian Flick am Haken? Der Sechser will das abgeschlagene Bundesliga-Schlusslicht aufgrund mangelnder Spielpraxis verlassen und wird aktuell mit einigen Zweitligisten in Verbindung gebracht. Unter anderem machen 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte die Runde. Und Schalke scheint einen neuen Kandidaten für die Sechser-Position ausfindig gemacht zu haben.

Edjouma beim FCSB in Ungnade gefallen - Schlägt Schalke zu?

Gleich mehrere rumänische Medien wollen erfahren haben, dass die Knappen ein Auge auf Malcom Edjouma geworfen haben. Der 26-Jährige war zuletzt Stammspieler bei FCSB, ehemals Steaua Bukarest, und besitzt noch einen Vertrag bis 2026. Im Januar könnte es allerdings zur Trennung kommen.

Denn laut „Gazeta Sporturilor“, der auflagenstärksten Sportzeitung in Rumänien, ist Edjouma in Bukarest in Ungnade gefallen. Demnach ist FCSB-Trainer Mihai Pintilii mit der Trainingsleistung des Franzosen unzufrieden. Spieler und Coach sollen sich sogar überworfen haben, das Verhältnis scheint nicht mehr zu kitten sein. Ein Verkauf von Edjouma im Januar bahnt sich daher an.

Korb für Ungarn-Klub! Malcom Edjouma hofft auf FC Schalke Transfer

Gemäß der FC Schalke Transfergerüchte ist der körperlich robuste und 1,91 Meter große Mittelfeld-Abräumer, der sowohl die Sechs und Acht im Zentrum bekleiden kann, heiß auf einen Wechsel in die Bundesliga. Königsblau soll Malcom Edjouma in den vergangenen Wochen beobachtet haben und könnte einen Vorstoß für einen FC Schalke Transfer unternehmen.

Beim Rechtsfuß stößt das kolportierte S04-Interesse offenbar auf große Gegenliebe. Wie aus den Schalke Transfernews hervorgeht, hofft Edjouma auf einen Wechsel in die Veltins-Arena. Zwar soll auch Mol Fehervar an Edjouma dran sein, doch der Franzose mit marokkanischen Wurzeln gab dem ungarischen Klub einen Korb.

FC Schalke: So viel Ablöse würde Edjouma kosten

Zwar ist das Transferbudget des Revierklubs äußerst knapp bemessen, aber allzu tief müsste Schalke für Malcom Edjouma offenbar nicht in die Tasche greifen. In der rumänischen Transfermarkt Gerüchteküche schwanken die Ablöseforderungen von FCSB, werden aber mit 1 bis 1,5 Millionen Euro im überschaubaren Maße angegeben. Bislang ist aber noch kein offizielles Angebot aus Gelsenkirchen in Bukarest eingetroffen.

Auf Schalke müsste sich Edjouma, der in der laufenden Saison 24 Pflichtspiele absolvierte und dabei mit fünf Toren und drei Vorlagen auch seine Torgefahr unter Beweis stellen konnte, aber wohl vorerst mit einem Bankplatz arrangieren. Alex Kral und Tom Krauß sind im defensiven Mittelfeldzentrum gesetzt, dahinter lauern noch Danny Latza und Florian Flick, der wie eingangs erwähnt mit einem Abgang liebäugelt.