Transfergerüchte: FC Schalke an Nathanaël Mbuku dran! Auch 1. FC Köln mischt mit

Dienstag, 29.11.2022 - 11:20 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Schalke will im Januar auf dem Bundesliga Transfermarkt aktiv werden. Vor allem ein neuer Flügelspieler steht auf der Wunschliste. Dieser könnte Nathanaël Mbuku heißen. Laut aktuellen FC Schalke Transfernews sind die Knappen stark am jungen Franzosen von Stade Reims interessiert. Aber auch beim 1. FC Köln sowie in Griechenland weckt Mbuku Begehrlichkeiten.

Mit gerade einmal 13 Treffern nach 15 Ligaspielen stellt der FC Schalke 04 die harmloseste Offensive der Bundesliga. Dem will das abgeschlagene Schlusslicht der Bundesliga Tabelle entgegenwirken und in der bevorstehenden Transferperiode im Januar einen neuen Angreifer verpflichten. Gesucht wird in erster Linie Verstärkung für die offensiven Außenbahnen, nachdem Sommer-Neuzugang Jordan Larsson die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ein vorzeitiger Abgang des Schweden ist nicht ausgeschlossen.

Krallt sich FC Schalke wechselwilligen Nathanaël Mbuku?

Und der FC Schalke 04 scheint seinerseits einen neuen Flügelstürmer im Visier zu haben. Nathanaël Mbuku steht nach Informationen des Portals „Fussballtransfers.com“, die sich auf FC Schalke Transfergerüchte aus Frankreich berufen, ganz oben auf dem Wunschzettel.

Das 20-jährige Offensivjuwel steht aktuell noch bei Stade Reims unter Vertrag, kommt beim Tabellenelften der Ligue 1 aber in dieser Saison nicht in Schwung. So musste sich Mbuku gerade einmal mit sechs Kurzeinsätzen zufriedengeben. Viel zu wenig für den ambitionierten Flügelstürmer, der für seine Entwicklung auf mehr Spielzeit drängt. Für den französischen U-Nationalspieler ist der Schalke Transfernews zufolge ein Wechsel im Winter eine Option, wobei die Bundesliga durchaus ein Ziel sein könnte.

Schalke-Flirt Mbuku: Nach Raketenstart stockt die Karriere gewaltig

Dass der schnelle wie technisch versierte Nathanaël Mbuku über reichlich Potenzial verfügt, bewies der Youngster vor allem in der Saison 2020/21. Damals glückte Mbuku bei seinem Jugendklub der absolute Durchbruch. Das Offensivjuwel zählte mit 32 Ligaeinsätzen, davon 28 als Starter, und mit insgesamt sechs Torbeteiligungen (4 Tore, 2 Vorlagen) zu den großen Entdeckungen.

Doch nach dem steilen Karrierebeginn ging es für Mbuku kontinuierlich bergab. Letzte Saison zählte er zwar immer noch zum erweiterten Stammpersonal (18 Startelfeinsätze in der Liga, 2 Tore), wenngleich seine Einsatzzeit abnahm. In dieser Saison muss sich Allrounder, der auf allen Positionen in der Offensive eingesetzt werden kann, mit der Reservistenrolle abfinden.

Mbuku: Vertrag läuft im Sommer aus! Auch 1. FC Köln & Olympiakos interessiert

Mit einem FC Schalke Transfer könnte der junge Franzose mit kongolesischen Wurzeln seiner Karriere neuen Schwung verhelfen. Und da der Vertrag von Mbuku im Sommer ausläuft, hätte Stade Reims nach derzeitigem Stand einzig im Winter die Möglichkeit, noch eine Ablöse zu kassieren. Allerdings beläuft sich der Marktwert des Schalke-Flirts auf 5 Millionen Euro, sodass Nathanaël Mbuku für die Knappen trotzdem kein Schnäppchen wäre.

Außerdem ist der 1,70 Meter große Linksfuß auf dem Transfermarkt gefragt. So soll auch der 1. FC Köln ein Auge auf den Flügelstürmer geworfen haben. Doch damit nicht genug. Neben den FC Schalke und 1. FC Köln Transfergerüchten soll auch Olympiakos Piräus an Mbuku dran sein. Und zwar intensiv. Wie es heißt, hat der griechische Rekordmeister bereits Kontakt zum talentierten Angreifer aufgenommen und will die beiden Traditionsklubs aus der Bundesliga ausstechen.