Transfergerüchte: Ozan Kabak von Schalke 04 bei Lazio Rom auf dem Zettel?

Donnerstag, 10.09.2020 - 10:06 Uhr

Von: Asanka Schneider

Dem FC Schalke 04 droht noch immer der Abgang von Ozan Kabak. In den letzten Wochen und Monaten hielten sich Transfergerüchte um den jungen Türken, der ruhigen Gewissens zum Tafelsilber der Knappen gezählt werden kann.

Die Zukunft des 20-jährigen auf Schalke ist ungewiss, denn neben dem Interesse aus der englischen Premier League, soll nun auch mit Lazio Rom ein Verein aus der italienischen Serie A am Verteidiger dran sein.

Leicester City bekommt Konkurrenz von Lazio Rom

Bisher galt Leicester City als potenzieller Abnehmer für Kabak, der beim FC Schalke 04 noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Eine Ausstiegsklausel ist nicht bekannt und so können die Gelsenkirchener eine mögliche Ablösesumme frei verhandeln.

Leicester City bekommt nun mit Lazio Rom einen weiteren namhaften Konkurrenten im Werben um Kabak. So will es jedenfalls die italienische „Gazzetta dello Sport“ herausgefunden haben. Schon im April tauchten erstmals italienische Transfergerüchte um seine Person in Zusammenhang mit Lazio auf. Darüber berichtete bereits Sport-90. Zu einer Einigung geschweige denn Angebot kam es bisher jedoch nicht.

Lazio Rom vor Verkauf von Felipe?

Beim FC Schalke 04 muss man einen Kabak-Verkauf abwägen, denn in einem Jahr soll eine Ausstiegsklausel greifen, die dem Klub wohl zwischen 40 und 45 Millionen Euro einbringen würde. Aktuell sind solche Summen dennoch nicht abrufbar, auch wenn der Marktwert des Innenverteidigers bei „Transfermarkt.de“ auf rund 29 Millionen Euro taxiert wird.

Bedingt durch die Corona-Krise, dessen Folgen auch auf dem Transfermarkt spürbar sind, sind bei den meisten Klubs keine großen Sprünge möglich. So auch nicht bei Lazio Rom! Der italienische Traditionsverein muss selbst allerdings erstmal schauen, was mit Luis Felipe geschieht.

Gedankenspiele um Ozan Kabak

Der brasilianische Innenverteidiger wird derzeit auch mit einigen Klubs in Verbindung gebracht. Angeblich fordern die Biancocelesti dem Vernehmen nach rund 40 Millionen für den 23-jährigen. Ein Verkauf kam bisher auch hier nicht zustande.

Gut möglich also, dass man erst einen Abnehmer für Felipe ausmachen möchte, ehe man sich an einem Transfer von Ozan Kabak wagt. Kabak müsste eigentlich verkauft werden, damit der FC Schalke 04 endlich in den Kader investieren kann.

Leicester City weiterhin im Rennen?

Ein Transfer des Rechtsfußes würde die klamme Kasse der Schalker etwas aufpolieren, sodass man auf dem Transfermarkt handlungsfähig wäre. Die selbst auferlegte Gehaltsobergrenze von 2,5 Millionen Euro könnte dennoch zum Boomerang werden, denn sollte man sich nicht mit potenziellen Neuzugängen auf ein Gehalt unter dieser Grenze einigen, wären einige Transfers schwer zu realisieren sein.

Wie dem auch sei, die FC Schalke 04 Transfergerüchte um Kabak reißen nicht ab. Mit Lazio Rom und Leicester City stünden aktuell wohl zwei Klubs bereit, die den türkischen Nationalspieler gern verpflichten wollen würden.