FC Bayern Transfergerüchte: Kommt Porto-Star Luis Díaz als Coman-Nachfolger?

Dienstag, 21.09.2021 - 09:30 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bayern München scheint einen potenziellen Nachfolger für Kingsley Coman im Visier zu haben. Dem Rekordmeister wird Interesse an Luis Díaz vom FC Porto nachgesagt, wie in der FC Bayern Gerüchteküche zu lesen ist. Der Linksaußen spielt derzeit groß auf, womit der torgefährliche Flügelstürmer nicht nur an der Säbener Straße Begehrlichkeiten weckt.

Seit Sommer 2019 wirbelt Luis Díaz beim FC Porto, die den Kolumbianer für 7,2 Millionen Euro aus Südamerika nach Europa holten. Beim portugiesischen Spitzenklub hat der 24-Jährige seit seiner Ankunft eine starke Entwicklung genommen. Auf dem linken Flügel ist Díaz eine unantastbare Stammkraft und ein echter Leistungsträger.

Möglicher Coman-Erbe Luis Díaz in bestechender Form

Vor allem in der noch jungen Saison brilliert der technisch versierte Rechtsfuß und glänzt vor allem auch als Torjäger. Fünf Tore in den ersten sechs Ligaspielen sowie eine Vorlage sind eine starke Ausbeute. Doch auch in seinen ersten beiden Spielzeiten überzeugte Luis Díaz auf ganzer Linie und wusste mit konstanten Leistungen zu gefallen.

In seiner ersten Saison für den FC Porto sammelte der Flügelstürmer, der auch die rechte Seite beackern kann, 21 Scorerpunkte (14 Tore, 7 Vorlagen) in 50 Pflichtspielen. In der abgelaufenen Spielzeit 2020/21 brachte er es auf 17 Torbeteiligungen (11 Tore, 6 Vorlagen) in wettbewerbsübergreifend 47 Spielen. Für Aufsehen sorgte Luis Díaz auch bei der diesjährigen Copa América, wo er mit Kolumbien das Halbfinale erreichte und dabei vier Treffer in fünf Spielen beisteuerte.

FC Bayern: So viel Ablöse würde Coman-Ersatz Luis Díaz kosten

Kein Wunder, dass der Name Luis Díaz auch beim FC Bayern auf der Liste steht. Das berichtet das spanische Portal „fichajes.com“. Dem FC Bayern Transfergerücht zufolge, sollen die Klubverantwortlichen der Roten mit einer Verpflichtung des 26-fachen Nationalspielers liebäugeln. Der Angreifer besitzt in Porto allerdings noch einen langfristigen Vertrag bis 2024. Als Ablöse schwirren 40 Millionen Euro durch die Bundesliga Gerüchteküche, wobei das Objekt der Begierde einen Marktwert von derzeit 25 Millionen Euro hat.

Bei Bayern München könnte Luis Díaz in die Fußstapfen von Kingsley Coman treten. Der Franzose kokettiert mit einem Abschied. Ihn soll es in die Premier League ziehen, wo laut dem „Mirror“ der FC Chelsea und FC Liverpool Interesse bekunden. Eine Vertragsverlängerung von Coman in München, wo sein Arbeitspapier nur noch bis 2023 befristet ist, erscheint angesichts der Gehaltsforderungen des 25-Jährigen als sehr unwahrscheinlich.

Auch Barça an Díaz dran! FC Bayern hat weitere Flügelstürmer im Auge

Ein Coman-Abschied im nächsten Sommer, der den Bayern noch eine attraktive Ablöse einbringen würde, liegt in der Luft. Und Luis Díaz wäre sportlich gesehen ein interessanter Nachfolger. Allerdings soll auch der kriselnde FC Barcelona den Südamerikaner umgarnen. Zuletzt kassierte der FC Everton einen Korb, der sich laut entsprechender Premier League Transfergerüchte ebenfalls um Díaz bemühte.

Doch der FC Bayern hat noch weitere mögliche Coman-Erben ausfindig gemacht. So werden in aktuellen Bayern München Transfernews auch die Namen Jeremy Doku von Stade Rennes und Antony von Ajax Amsterdam in München gehandelt.