Transfergerüchte: Augsburg-Star Jeffrey Gouweleeuw im Visier von Lazio Rom?

Donnerstag, 10.09.2020 - 13:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfermarkt Gerüchteküche kommt nicht zur Ruhe. Kein Wunder, denn das Transferfenster ist in diesem Sommer bis zum 5. Oktober geöffnet. Viel Zeit also, sich auf dem Transfermarkt umzuschauen und zu handeln. Dabei geht es nicht immer um potenzielle Neuzugänge, wie das heutige Transfergerücht um den FC Augsburg beweisen dürfte.

Die Fuggerstädter sind ins Visier von Lazio Rom geraten, wie die „Gazzetta dello Sport“ heute berichtet. Demnach haben die Biancocelesti einen Mann auf dem Radar, der erst kürzlich zum Kapitän des Bundesligisten aufstieg.

Lazios Plan B mit Gouweleeuw ?

Die Rede ist von Jeffrey Gouweleeuw, der bereits seit 2016 für den FC Augsburg spielt. Lazio Rom befindet sich aktuell auf der Suche nach einem Innenverteidiger und dabei richtet sich der Blick wohl auch in die Bundesliga. Neben Ozan Kabak vom FC Schalke 04 kursieren weitere italienische Transfergerüchte.

So soll auch der 29-jährige ehemalige niederländische Nationalspieler eine Option in der italienischen Hauptstadt sein. Demnach könnte der Rechtsfuß eine Alternative zu Marash Kumbulla sein, der bekanntlich bei Hellas Verona unter Vertrag steht.

Jeffrey Gouweleeuw bis 2024 an Augsburg gebunden

Bisher konnte Lazio Rom noch keinen Abschluss mit Kumbulla herstellen, sodass die Suche nach einem neuen Innenverteidiger in die nächste Runde geht. Gouweleeuw wäre also der nächste Bundesligastar, der in der italienischen Serie A gehandelt wird.

Allerdings hat der 1,87 Meter große Abwehrspieler noch einen langfristigen Vertrag bis 2024 beim FC Augsburg. Dies wiederum bedeutet, dass die Fuggerstädter das Heft des Handelns in ihren Händen halten, da auch über eine Ausstiegsklausel derzeit nichts bekannt ist.

Lazio Rom denkt über Gouweleeuw nach

Interessant ist er für Lazio Rom auf jeden Fall, denn Gouweleeuw kann nicht nur in der Abwehrzentrale eingesetzt werden, sondern eben auch auf der Sechs als Abräumer. In der vergangenen Spielzeit war dies einmal der Fall. Insgesamt kam der Niederländer in der vergangenen Spielzeit somit auf 21 Einsätze in der Bundesliga.

Lazio Rom prüft derzeitig noch weitere Optionen, um die Baustelle in der Innenverteidigung zu schließen. Für den FC Augsburg heißt dies jedoch auch, dass bei einem entsprechenden Interesse der Italiener, Verhandlungen angesetzt werden.

Gouweleeuw-Transfer wäre teure Angelegenheit

Ein Transfer von Jeffrey Gouweleeuw zu Lazio Rom würde jedoch nicht unbedingt günstig ablaufen. Wie bereits erwähnt: Der Vertrag des Abwehrspielers läuft noch bis 2024. Und auch sein Marktwert von rund 9,5 Millionen Euro dürfte dazu beitragen, dass die Kasse des FC Augsburg klingeln wird.

Stefan Reuter ist eh als harter Verhandlungspartner bekannt, der stets das Wohl des Vereins im Auge hat. Dies dürften auch die Verantwortlichen von Lazio Rom in etwaigen Verhandlungen zu spüren bekommen. Die Transfergerüchte um Gouweleeuw dürfte zudem nur der Anfang sein, wenn der italienische Klub seine Baustelle nicht so schnell schließen sollte.