Transfergerüchte: VfB Stuttgart nimmt Claude-Maurice ins Visier

Mittwoch, 05.03.2025 - 10:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

In wenigen Monaten öffnet sich der sommerliche Transfermarkt, doch schon jetzt bringt sich anscheinend der VfB Stuttgart in Stellung, wenn es um potenzielle Neuverpflichtungen geht. Die Brustringträger müssen allerdings die Entwicklungen um einige ihrer Spieler abwarten. Ungeklärt ist die Zukunft um Angelo Stiller, Enzo Millot und die von Ermedin Demirovic. Das Trio wird seit Monaten mit zahlreichen anderen Klubs in Verbindung gebracht.

Vor allem um Angelo Stiller schwirren etwaige VfB Stuttgart Transfergerüchte umher, die besagen, dass er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben soll. Dazu gibt es allerdings widersprüchliche Aussagen. Während die „Stuttgarter Nachrichten“ Gegenteiliges behaupten, trumpft die „Sport Bild“ aktuell mit der Meldung auf, dass er für rund 36,5 Mio.€ den Verein im Sommer 2026 verlassen könnte.

Claude-Maurice sorgt beim FCA für Aufsehen

Auf der anderen Seite plant man den Kader für die kommende Saison und dabei sollen die Verantwortlichen des VfB Stuttgart auch ein Auge auf Alexis Claude-Maurice geworfen haben, der momentan beim Ligakonkurrenten FC Augsburg mit sehenswerten Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Der offensive Mittelfeldspieler kam erst im Sommer des vergangenen Jahres ablösefrei von OGC Nizza zu den Fuggerstädtern und hat sich indes zu einer festen Größe gemausert. In der Bundesliga traf der Franzose bereits 9 Mal und legte zudem noch 2 weitere Treffer auf. Wettbewerbsübergreifend kommt Claude-Maurice auf 22 Einsätze, in denen ihm 10 Tore und zwei Vorlagen gelangen. Kein Wunder also, dass er sich auch auf dem Zettel des VfB Stuttgart befinden soll.

Claude-Maurice polyvalent einsetzbar

Vertraglich ist Alexis Claude-Maurice noch bis zum Sommer 2027 an den FC Augsburg gebunden. Günstig dürfte der offensive Mittelfeldspieler, der zudem auch im zentralen als auch im linken Mittelfeld agieren kann, nicht zu haben sein. Rund 5 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert – Tendenz steigend! Unter Trainer Jess Thorup wurde der 26-jährige in dieser Saison bereits auch schon als hängende Spitze, in der Sturmspitze sowie als linker Flügelstürmer eingesetzt.

Vor allem Dank seiner Polyvalenz macht er das Spiel des FC Augsburg unberechenbarer. Dies ist auch am Neckar aufgefallen und so ist es kein Wunder, dass man sich mit dem Gedanken beschäftigt, Claude-Maurice im Sommer eventuell verpflichten zu wollen. Der ehemalige französische U21-Nationalspieler hat sich beim FCA gefangen, nachdem sein Marktwert im Sommer 2021 noch 12 Millionen Euro betrug.

Wo liegt die Schmerzgrenze beim FC Augsburg?

Unklar ist indes, wie der FC Augsburg auf das vermeintliche Interesse aus Stuttgart reagiert. Es ist aktuell schwer vorzustellen, dass die Fuggerstädter den Torjäger nach nur einem Jahr wieder abgeben werden. Denkbar wäre es nur, wenn der VfB Stuttgart die Schatulle weit öffnen würde.

Eine mögliche Ablöse wird vom Portal „transfermarkt.de“, welches das Transfergerücht um Alexis Claude-Maurice streut, aktuell nicht genannt. Bei einem Angebot in zweistelliger Millionenhöhe dürften die FCA-Verantwortlichen wahrscheinlich dennoch schwach werden.