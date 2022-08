Transfergerüchte: FC Augsburg im Rennen um Florenz-Stürmer Christian Kouamé

Freitag, 12.08.2022 - 09:46 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Beim FC Augsburg wünscht sich Enrico Maaßen noch einen weiteren Stürmer. Und die Verantwortlichen der Fuggerstädter wollen ihrem neuen Trainer den Wunsch wohl auch erfüllen. Denn es kursieren FC Augsburg Transfergerüchte, wonach Christian Kouamé beim Bundesligisten ein Thema ist. Auch in England steht der Angreifer hoch im Kurs.

Der FC Augsburg hat in Italien einen neuen Stürmer ins Visier genommen. Wie die Redaktion des Transfer-Experten Gianluca Di Marzio zu berichten weiß, buhlen die bayerischen Schwaben um die Dienste von Christian Kouamé. Derzeit steht der 24-Jährige noch beim AC Florenz unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis 2024 Gültigkeit besitzt.

FCA lauert: AC Florenz sucht Abnehmer für Christian Kouamé

Kouamé war in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für den RSC Anderlecht aktiv, wo es für den Nationalspieler der Elfenbeinküste (14 Spiele / 1 Tor) auch recht erfolgreich lief. So gehörte er zum Stammpersonal und sammelte insgesamt 23 Scorerpunkte in 36 Pflichtspielen für die Belgier - 13 Tore, 10 Vorlagen.

Den AC Florenz konnte Christian Kouamé damit aber offenbar nicht überzeugen. Laut Serie A Transfergerüchten suchen die Violetten nach einem Abnehmer für den kraftvollen und schnellen Mittelstürmer. In der Toskana setzt man in der kommenden Saison voll und ganz auf Real-Leihgabe Ex-Frankfurt-Star Luka Jovic.

FC Augsburg könnte weiteren Stürmer holen - Wird es Kouamé?

Bei der Fiorentina lief es für Kouamé in den vorherigen beiden Saisons ohnehin grauenvoll und er fiel dabei alles andere als Torjäger auf. Jeweils ein mickriges Ligator erzielte der Rechtsfuß, der in der Offensive variabel einsetzbar ist.

Gemäß der FC Augsburg Transfernews sind die Fuggerstädter aber dennoch von Christian Kouamé angetan. Zwar haben die Fuggerstädter, die zum Saisonstart der Bundesliga daheim mit 0:4 gegen den SC Freiburg unter die Räder kamen, eigentlich andere Baustellen im Kader. Doch da Trainer Enrico Maaßen vorzugsweise mit zwei Spitzen spielen lässt, ist es durchaus denkbar, dass Augsburg noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt und sich Sturmzentrum etwas tut.

FC Augsburg ohne akute Stürmernot

Zumal mit Michael Gregoritsch (zum SC Freiburg) und Alfred Finnbogason (vereinslos) zwei Stürmer die WWK Arena verlassen haben. Sergio Córdova hat der FC Augsburg noch bis Jahresende an Real Salt Lake City in die USA verliehen.

Allerdings holte der FCA mit Ermedin Demirovic (Freiburg) einen neuen Angreifer. Darüber hinaus hat Maaßen mit Youngster Ricardo Pepi und Florian Niederlechner noch zwei weitere Neuner im Kader. Akute Personalnot besteht somit nicht.

Christian Kouamé: FCA-Leihe denkbar - auch Brighton mischt mit

Günstig wäre ein FC Augsburg Transfer von Christian Kouamé auch nicht, hat dieser doch einen Marktwert von 9 Millionen Euro. Eine Leihe wäre jedoch ein denkbares Szenario. Als der Ivorer übrigens noch für Genua CFC auf Torejagd ging (2018 - 20), für die er in 51 Pflichtspielen auf 18 Torbeteiligungen kam, belief sich sein Marktwert auf stolzen 22 Millionen Euro.

Doch Kouamé ist nicht nur Gegentand von FCA Transfergerüchten. Auch in England weckt der Stürmer Begehrlichkeiten. Brighton & Hove Albion aus der Premier League soll reges Interesse bekunden. Und in der Bundesliga Gerüchteküche ist Kouamé ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Vor anderthalb Jahren gab es vage Eintracht Frankfurt Transfergerüchte, im letzten Sommer flirtete der SC Freiburg intensiv mit Kouamé.