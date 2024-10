Transfergerüchte: Erzgebirge Aue hat Ex-Union-Youngster Sanogo im Visier

Mittwoch, 09.10.2024 - 07:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Transferfenster ist seit Wochen geschlossen und eigentlich können die Vereine keine Spieler mehr bis zum Winter verpflichten. Eine Ausnahme gibt es, denn vereinslose Akteure können sehr wohl unter Vertrag genommen werden. Genau jene Ausnahme möchte sich anscheinend der FC Erzgebirge Aue zunutze machen, wie die „Bild“ aktuell berichtet.

Glaubt man den Erzgebirge Aue Transfergerüchten, so soll Malick Sanogo ein heißer Kandidat sein, der bei den Sachsen anheuern könnte. Der 20-jährige ist vereinslos, nachdem er den 1. FC Nürnberg im Sommer verließ. Aktuell verschafft sich der Drittligist einen Überblick zum Mittelstürmer, der sogar schon beim vergangenen Testspiel gegen den VfB Auerbach mit von der Partie war.

Sanogo über Union Berlin zum 1. FC Nürnberg

Malick Sanogo dürften nur eingefleischte Fans kennen, denn bisher wartet der Stürmer auf sein Debüt im deutschen Profifußball. Ausgebildet wurde er beim 1. FC Union Berlin, wo er zwischen 2018 und 2023 zahlreiche Jugendteams durchlief. Den Sprung zu den Profis schaffte der Ivorer allerdings nicht.

Für die U17 und U19 der Eisernen kam er jedoch auf 61 Einsätze, in denen ihm satte 44 Tore und 14 Vorlagen gelingen sollten. Da er bei den Köpenickern kaum Chancen auf Einsätze bei den Profis hatte, wechselte das Talent vor knapp einem Jahr zum 1. FC Nürnberg. Aber auch dort wurde er in der 2. Liga nicht eingesetzt. Viel mehr lief Sanogo für die Zweitvertretung des „Glubbs“ in der Regionalliga Bayern auf. Insgesamt durfte der Youngster in 17 Partien mitwirken (5 Tore / 1 Vorlage).

Erzgebirge Aue testet Malick Sanogo

Seine Zeit beim 1. FC Nürnberg ist dennoch vorbei und aktuell sucht das Talent eine neue Herausforderung. Die scheint er momentan beim FC Erzgebirge Aue zu suchen, denn der Klub aus der 3. Liga testet den Sohn des einstigen Mittelstürmers, den man noch aus der Bundesliga kennt. Dort befindet sich der Linksfuß aktuell beim Probetraining, wobei er beim vergangenen Test gegen den VfB Auerbach zum Einsatz kam.

Dabei konnte sich Malick Sanogo durchaus beweisen, denn beim Testspiel, welches über zweimal 50 Minuten und ohne Zuschauer stattfand, war er mit einem Treffer zur Stelle. Ein toller Einstand als Probespieler, über dessen Zukunft bei Erzgebirge Aue noch nicht entschieden wurde.

Greifen die Veilchen bei Sanogo zu?

Inwieweit die Erzgebirgler mit Sanogo planen, ist derzeit noch nicht ganz raus. Klar ist, dass der junge Angreifer ablösefrei zu haben wäre. Lediglich ein geringes Handgeld plus das Gehalt kämen als Kosten auf den Verein zu. Das Risiko hielte sich bei einer Verpflichtung also in Grenzen.

Für Sanogo wäre es der nächste Anlauf, im Profifußball Fuß zu fassen, sofern er im Probetraining zu überzeugen weiß und man sich auf einen Vertrag einigen sollte. Mit Marcel Bär und Ricky Bornschein verfügen die Veilchen zudem nur über zwei echte Neuner, sodass Sanogo für mehr Flexibilität sorgen könnte.