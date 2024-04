Transfergerüchte: Dynamo Dresden vor Transfer von Danhof & Casar?

Donnerstag, 04.04.2024 - 12:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft bei Dynamo Dresden quasi auf Hochtouren. Angeblich sollen die Elbflorenzer gleich auf dem Transfermarkt einen Doppelschlag landen, denn mit Tim Danhof und Aljaz Casar hat der Drittligist zwei Neuzugänge an Land gezogen, wie die Boulevardzeitung „BILD“ zu berichten weiß.

Vor allem bei Aljaz Casar sind die Gespräche sehr weit, wobei das Blatt davon ausgeht, der Vertrag ab der neuen Saison sei bereits unterschrieben. Es ist schon etwas verwunderlich, da noch nicht klar ist, wer in der nächsten Spielzeit das Sagen an der Seitenlinie haben wird.

Verliert Hallescher FC etwa Aljaz Casar?

Mit Casar bekommt Dynamo Dresden einen absoluten Defensiv-Allrounder, der beim Halleschen FC bis vor seiner Oberschenkelverletzung zur Stammelf gehörte. Der 23-jährige Slowake kann nicht nur auf seiner Hauptposition im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, sondern auch im Abwehrzentrum und im zentralen Mittelfeld.

In 27 Spielen der 3. Liga, kommt Casar in dieser Spielzeit auf zwei Treffer und 3 Torvorlagen. Hinten ein Abräumer und vorne zeigt er Drang zum Tor. Eigenschaften, die Dynamo Dresden gut zu Gesicht stehen dürften. Noch ist allerdings nicht klar, ob der Aufstieg in die 2. Liga gepackt werden kann. Dynamo steht aktuell auf Platz 4. Eine Ablöse würde für Aljaz Casar nicht fällig werden, da sein Vertrag in Halle im Sommer ausläuft. Angeblich soll auch schon das Arbeitspapier unterschrieben sein.

Tim Danhof vor Unterschrift in Dresden?

Tim Danhof könnte zudem ausgerechnet vom Erzrivalen Erzgebirge Aue nach Dresden wechseln, sollten sich die Dynamo Dresden Transfergerüchte am Ende bewahrheiten, die ebenfalls die „BILD“ streut. Demnach streckt der Klub die Fühler nach dem 26-jährigen Rechtsverteidiger aus. Interessant: Auch Danhofs Vertrag läuft im Sommer aus, sodass er ebenfalls ablösefrei zu haben wäre.

Die Meldungen aus der Transfermarkt Gerüchteküche gehen gar so weit, dass der Aue-Verteidiger bereits ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen soll. Den Angaben zufolge soll der Kontrakt sowohl für die 2. Liga als auch für die 3. Liga gelten. Eine Ablöse wäre demnach auch nicht fällig.

Dynamo Dresden vor Transfermarkt-Doppelschlag

Vor allem hinten rechts sehen die Dynamo-Verantwortlichen erheblichen Bedarf. Danhof, der als technisch versieht gilt, könnte zudem die komplette rechte Seite beackern. Der Allrounder kam nach einigen Erzgebirge Aue Transfergerüchten im Sommer 2022 ablösefrei von der SpVgg Bayreuth zu den Erzgebirglern und könnte sich nun dem Ligarivalen aus Dresden anschließen.

Ebenso wie Casar ist auch Tim Danhof beim FC Erzgebirge Aue gesetzt. Der Verteidiger absolvierte in der laufenden Saison in der Liga 28 Partien, in denen er viermal traf und noch zwei weitere Tore vorbereiten konnte. Sollten beide Spieler an die Elbe wechseln, so hätte der Klub gleich zwei Baustellen im Kader für die nächste Saison schließen können.