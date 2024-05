Transfergerüchte: Schnappt Dynamo Dresden bei Aues Danhof & Schikora zu?

Montag, 27.05.2024 - 14:47 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die aktuellen Dynamo Dresden Transfergerüchte reißen momentan einfach nicht ab. Erst gestern berichtete Sport-90 über das vermeintliche Interesse an Maximilian Krauß und an Tim Heike, die beide noch bei Energie Cottbus unter Vertrag stehen. Schaut man sich heute die Tagespresse an, so fällt auf, dass die SGD angeblich ihre Fühler nach gleich zwei Spielern des FC Erzgebirge Aue ausstrecken sollen.

Vor allem das Interesse an Tim Danhof ist nicht neu. Bereits im April kursierten entsprechende Transfernews durch die Transfermarkt Gerüchteküche, wonach dem 27-jährigen bereits ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen soll. Nun gehen die Spekulationen auch um seinen Teamkollegen Marco Schikora los.

Dynamo Dresden hat hinten rechts Bedarf

Tim Danhof könnte als Alternative für die Rechtsverteidigerposition infrage kommen, denn mit Kyrylo Melinchenko wird man einen Spieler verabschieden, der die komplette Saison aufgrund einer Knieverletzung passen musste. Bleibt nur noch Claudio Kammerknecht. Der singhalesische Nationalspieler, der zwar in Emmendingen geboren wurde, aber eben auch die Wurzeln Sri Lankas in sich trägt, wäre der einzige verbliebene Rechtsverteidiger im Kader der SGD.

Kammerknecht wäre eigentlich auch jemand für die Innenverteidigung. Bedarf herrscht bei Dynamo Dresden auf jeden Fall und mit Tim Danhof gäbe es jene Verstärkung für die kommende Saison. Der Rechtsverteidiger wäre ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Erzgebirge Aue in Kürze ausläuft.

Schikora auf dem Zettel von Dynamo Dresden

Kommen könnte laut "Tag24" zudem auch Marco Schikora, der dessen Arbeitspapier ebenfalls Ende Juni ausläuft. Der 29-jährige wäre ebenfalls einer für die beiden Außenverteidigerpositionen, wobei Schikora auch auf der Sechs eingesetzt werden kann. Dort fühlt sich der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Defensivspieler am wohlsten.

Bei den Veilchen kam er ausgerechnet im Finale des Sachsenpokals gegen Dynamo Dresden nicht zum Einsatz. Der Abwehrspieler musste die Niederlage seiner Teamkollegen von der Tribüne aus verfolgen. Bitter für Schikora, der ansonsten zu den absoluten Stammspielern unter Trainer Pavel Dotchev zählte.

Danhof & Schikora ablösefrei auf dem Transfermarkt

Ebenso fehlte auch Danhof im Pokalfinale. Laut offizieller Mitteilung des FC Erzgebirge Aue aufgrund dessen, da beide angeschlagen sein sollten. Wie dem auch sei, Dynamo Dresden sucht einen Nachfolger für die Sechs, denn Paul Will wird die Sachsen verlassen. Schikora wäre eine Alternative, um die Lücke am Ende zu schließen.

Bereits seit zwei Jahren steht Schikora bei Erzgebirge Aue unter Vertrag und nun stehen die Zeichen auf Trennung. Dynamo Dresden bekäme, sofern sich die Transfergerüchte bewahrheiten sollten, einen Sechser, der deutlich torgefährlicher als Will ist. Aue hingegen würde einen absoluten Leistungsträger an den Erzrivalen verlieren.