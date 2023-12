Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt führt Rennen um Uniteds Donny van de Beek an

Dienstag, 12.12.2023 - 11:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Donny van de Beek ist bei Manchester United in der Versenkung verschwunden. Nun könnte der einstige Mittelfeld-Star in der Bundesliga seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Eintracht Frankfurt buhlt um die Dienste des Niederländers und darf sich gute Chancen ausrechnen. Die Hessen befinden sich trotz Konkurrenz aus Spanien im Rennen um van de Beek in der Pole Position.

Befindet sich prominente Verstärkung im Anflug auf den Deutsche Bank Park? Nach Informationen von Fabrizio Romano spricht einiges dafür. Denn wie der international anerkannten Transfermarkt-Insider, der mit seinen Transfernews und Transfergerüchten oftmals goldrichtig liegt, auf „X“ verkündet, bahnt sich für den Januar ein Wechsel von Donny van de Beek zu Eintracht Frankfurt an.

Donny van de Beek vor Leihwechsel zu Eintracht Frankfurt

Die SGE hat im Werben um Donny van de Beek die Nase vorn, heißt es in den Eintracht Frankfurt Transfergerüchten. Die Gespräche mit Manchester United über einen Leihwechsel seien weit fortgeschritten. Die Entscheidung über einen Eintracht Frankfurt Transfer des 26-Jährigen, der im zentralen Mittelfeld diverse Rollen ausfüllen kann, soll zeitnah folgen.

Fest steht, dass van de Beek die Red Devils im Winter mindestens temporär verlassen wird. Neben Eintracht Frankfurt will sich laut Romano auch der FC Girona die Dienste des Rechtsfußes sichern. Allerdings scheint der sensationelle Tabellenführer der spanischen La Liga andere, offenbar schlechtere Konditionen als die Eintracht für einen van de Beek-Leihdeal bieten.

Eintracht-Kandidat van de Beek bei Man United außen vor

Mit Donny van de Beek würde Eintracht Frankfurt die gewünschte Verstärkung für die Schaltzentrale erhalten. Der Europapokalteilnehmer sondiert den Transfermarkt u.a. nach einem spielstarken Sechser. Eine Position, die der 1,84 große Niederländer zweifelsohne bekleiden kann. Doch bei Man United kann van de Beek sein Können nicht zeigen.

Beim englischen Rekordmeister hat Trainer Erik ten Hag keinerlei Verwendung für seinen Landsmann. Nur einen Kurzeinsatz in der Premier League hat der 19-fache Nationalspieler in dieser Saison bestritten. Ohnehin hat Donny van de Beek im Old Trafford nie in die Spur gefunden.

40 Mio. Ablöse: Donny van de Beek in Manchester ein Transferflop

Im Sommer 2020 legte Manchester United noch knapp 40 Millionen Euro für den damals stark umworbenen van de Beek auf den Tisch, der als gefeierte Mittelfeld-Star von Ajax Amsterdam auf die Insel wechselte. Doch an seine Top-Leistungen konnte der Mittelfeldmann beim englischen Rekordmeister nie anknüpfen und blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Zusätzlich wurde van de Beek, der noch einen gültigen Vertrag bis 2025 besitzt, auch immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Bis dato bestritt er 62 Pflichtspiele für die United, in denen er lediglich vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Vorlagen) sammelte. Zum Vergleich: Für Ajax brachte es van de Beek in 175 Partien auf stolze 41 Tore und 34 Assists. Sollte Eintracht Frankfurt den Zuschlag erhalten, wird man bei der SGE hoffen, dem Spieler zu alter Stärke zu verhelfen.