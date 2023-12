Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt & Wolfsburg wollen Bern-Star Cheikh Niasse

Dienstag, 19.12.2023 - 10:41 Uhr

Von: Asanka Schneider

Für die Young Boys Bern wusste Cheikh Niasse in der Champions League zu überzeugen, womit es der Mittelfeld-Abräumer gleich bei sieben Klubs auf den Radar geschafft hat. Zu den Niasse-Interessenten gehört auch Eintracht Frankfurt. Die Hessen sind aber nicht der einzige Bundesligist, der Niasse schöne Augen macht. Auch der VfL Wolfsburg schielt auf den Bern-Star.

Um Cheikh Niasse bahnt sich ein heißer Transferpoker im Winter an. Der 23-Jährige von den BSC Young Boys ist laut „SportItalia“ neben den beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg auch bei den spanischen Erstligisten FC Girona und FC Cádiz, Frankreich-Vertreter Olympique Lyon sowie den beiden Kellerkindern Nottingham Forest und Luton Town aus der Premier League im Gespräch.

Eintracht Frankfurt: Kommt Cheikh Niasse als Rode-Nachfolger?

Bei Eintracht Frankfurt könnte Cheikh Niasse als positionsgetreuer Nachfolger für Sebastian Rode fungieren. Der Dauerverletzte SGE-Kapitän wird bekanntlich seine Fußballschuhe nach der Saison an den Nagel hängen. Niasse ist im Mittelfeldzentrum beheimatet, wo er vornehmlich auf der Sechs aufläuft.

Bei den YB Bern zählt der Senegalese zwar nicht zum unantastbaren Stammpersonal in der Super League. In der laufenden Saison stand der 1,88 Meter große Rechtsfuß in zehn der 15 Ligaspiele in der Anfangsformation, hinzu kommen drei Einwechslungen. Dafür war Cheikh Niasse in der Champions League eine feste Größe beim Schweizer Meister. In allen sechs Gruppenspielen wurde der Sechser von Bern-Coach Raphael Wicky in die Startelf beordert. Niasse half dabei, dass sich die Schwarz-Gelben hinter Manchester City und Leipzig immerhin als Dritter noch in der Europa League überwintern.

Van de Beek-Deal spricht gegen Eintracht-Wechsel von YB-Star Niasse

Was die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um Cheikh Niasse zumindest etwas entkräftet: Mit Donny van de Beek befindet sich bereits Verstärkung für das Mittelfeldzentrum im Anflug auf den Deutsche Bank Park. Der Niederländer steht unmittelbar vor einem Leihwechsel von Manchester United in die Mainmetropole.

Ob sich SGE-Trainer Dino Toppmöller darüber hinaus noch zusätzliche Verstärkung für die Schaltzentrale wünscht, bleibt abzuwarten. Zumal ein Eintracht Frankfurt Transfer von Cheikh Niasse nicht günstig wäre.

Medien: Bern verlangt mindestens 10 Mio. Ablöse für Cheikh Niasse

Vertraglich ist der auf dem Transfermarkt umworbene Niasse noch bis Juni 2006 an YB Bern gebunden. Die Schweizer hatten den defensiven Mittelfeldspieler ihrerseits Anfang 2022 vom damaligen französischen Meister OSC Lille verpflichtet. Für den Schweizer Hauptstadtklub absolvierte Cheikh Niasse seither 67 Pflichtspiele (2 Tore, 3 Vorlagen).

Um Niasse aus seinem Kontrakt herauszukaufen, müssten die Interessierten um Eintracht und Wolfsburg eine Ablöse zwischen 10 bis 15 Millionen Euro auf den Tisch legen. Die Zahlen brachte das Schweizer Portal „sport.ch“ in Umlauf. Man darf gespannt sein, ob sich die Eintracht und VfL Wolfsburg Transfergerüchte in dieser Personalie erhärten.