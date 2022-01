Transfergerüchte: Hertha BSC & Eintracht Frankfurt wollen Bayer-Stürmer Lucas Alario

Donnerstag, 27.01.2022 - 09:54 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bei Lucas Alario bahnt sich ein Last-Minute-Abschied von Bayer Leverkusen an. Der wechselwillige Ersatzstürmer könnte die Werkself noch im aktuellen Transferfenster verlassen und braucht sich über mangelndes Interesse nicht beschweren. Laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte sind Hertha BSC und Eintracht Frankfurt heiß auf Alario. Auch in Italien bringt sich ein Team in Stellung.

Lucas Alario sitzt bei Bayer Leverkusen auf gepackten Koffern. Spätestens im Sommer werden sich die Wege trennen, wobei auch ein Sofort-Abschied bis kommenden Montag denkbar ist. Dann schließt der winterliche Transfermarkt seine Pforten. Allen voran, wenn der für Sommer bereits sichere Bayer Leverkusen Transfer von Zenit-Stürmer Sardar Azmoun noch auf den Januar vorgezogen wird, ist ein sofortige Alario-Abschied zu erwarten.

Lucas Alario: Hertha BSC mit „aussichtsreichen“ Chancen

Der Bundesliga scheint der Argentinier jedoch erhalten zu bleiben. Wie der „kicker“ berichtet, wollen sich Hertha BSC und Eintracht Frankfurt die Dienste des 29-Jährigen sichern. Vor allem die Hertha BSC Transfergerüchte um Lucas Alario sind laut dem Fachmagazin heiß, liegt der kriselnde Hauptstadtklub (Tabellen-13.) doch „aussichtsreich im Rennen“ um den Edelreservisten von Bayer Leverkusen.

Die Verpflichtung von Alario genieße bei den Berlinern demnach höchste Priorität. Mit Krzysztof Piatek, der sich auf Leihbasis dem AC Florenz anschloss, kehrte ein Mittelstürmer in dieser Transferperiode dem Olympiastadion den Rücken. Einen Ersatz hat Hertha BSC bislang noch nicht präsentiert, die zuletzt vergebens um Ermedin Demirovic vom SC Freiburg buhlten. Nun könnte Lucas Alario bei den Blau-Weißen aufschlagen.

Bayer Leverkusen gesprächsbereit: Alario auch per Leihe zu haben

Bayer Leverkusen wird dem Mittelstürmer trotz gültigen Vertrags bis 2024 keine Steine in den Weg legen und würde Alario auch notfalls verleihen. In Falle eines festen Verkaufs würden sich die Rheinländer auch mit weniger als der 8 Millionen Euro zufriedengeben, auf die sich die Ausstiegsklausel des Südamerikaners nach „Bild“-Angaben beläuft. Sein Marktwert wird auf 10 Millionen Euro taxiert.

In Leverkusen fungiert Lucas Alario nur noch als Backup von Stammkraft Patrik Schick. So stand der Rechtsfuß in dieser Bundesliga-Saison auch nur einmal in der Startelf. In insgesamt 13 Ligaeinsätze traf er einmal. Letzte Saison profitierte Alario unterm Bayer-Kreuz von einer längeren Verletzungspause von Schick und wusste mit 15 Treffern in 33 Pflichtspielen zu überzeugen.

Begehrter Lucas Alario: Auch Gladbach & FC Venedig mischen mit

Lucas Alario ist vermutlich auch deswegen ein gefragter Stürmer in der Bundesliga Gerüchteküche. Denn neben Hertha BSC und Eintracht Frankfurt Transfergerüchte wurde der neunmalige Nationalspieler auch kürzlich mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Doch damit nicht genug.

Darüber hinaus ist Alario Gegenstand aktueller Serie A Transfergerüchte. Nach Informationen von „fussballtransfers.com“ bemüht sich der FC Venedig, die in der Serie A im Abstiegskampf mitmischen, ebenfalls um den Torjäger. Doch ein Wechsel innerhalb der Bundesliga erscheint derzeit am wahrscheinlichsten.