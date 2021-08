Transfergerüchte: Gladbach & Eintracht Frankfurt wohl an Stürmer Jonas Wind dran

Mittwoch, 11.08.2021 - 11:49 Uhr

Von: Robert Freiberg

In der Bundesliga Gerüchteküche sorgen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt seit Tagen für reichlich Betrieb. Die Bundesliga-Rivalen halten Ausschau nach einem neuen Stürmer und nun haben offenbar beide den gleichen Spieler im Visier: Jonas Wind vom FC Kopenhagen. Zudem macht sich noch ein türkischer Klub Hoffnung in diesem Transferpoker.

Eintracht Frankfurt sucht noch einen adäquaten Nachfolger für den zu RB Leipzig transferierten Torjäger André Silva. Borussia Mönchengladbach scheint sich derweil auf einen möglichen Abschied eines seiner Offensiv-Stars um Alassane Plea, Breel Embolo oder Marcus Thuram vorzubereiten. Beide Teams sondieren daher den Markt nach Verstärkung für die Offensivabteilung.

FC Kopenhagen verlangt für Jonas Wind wohl 9 Mio. Ablöse

Nun schwappt aus der Türkei das Bundesliga Transfergerücht rüber, dass sich sowohl Gladbach als auch Eintracht für Jonas Wind interessieren. Der Däne vom FC Kopenhagen will wohl noch möglichst in diesem Sommer den nächsten Karriereschritt gehen, wobei die Bundesliga als Destination infrage kommen dürfte. Als Ablösesumme stehen 9 Millionen Euro für den 1,90 Meter großen Rechtsfuß im Raum. Sein Marktwert beläuft sich auf 5 Millionen.

Der 22-Jährige hat beim dänischen Hauptstadtklub, für den er seit der Jugend spielt, den Sprung zum Profi und auch Nationalspieler geschafft. Allein in der noch jungen neuen Spielzeit machte Wind mit vier Toren in sechs Pflichtspielen auf sich aufmerksam. In der abgelaufenen Saison brachte es der physisch starke Stürmer für den FC Kopenhagen, wo er noch bis 2025 vertraglich gebunden ist, wettbewerbsübergreifend in 32 Partien auf 25 Torbeteiligungen (17 Tore / 8 Vorlagen).

Variabler Wind könnte in Gladbach mehrere Baustellen schließen

Jonas Wind, der auch bei der EM 2021 für den Überraschungs-Halbfinalisten Dänemark zwei Einsätze verbuchte, ist ein großgewachsener Torjäger, der trotzdem technisch sehr beschlagen ist. Darüber hinaus ist der neunmalige Auswalspieler nicht nur als klassischer Neuner einsetzbar, sondern kann auch dahinter als hängende Spitze oder zentral im offensiven Mittelfeld agieren.

Mit dieser Flexibilität könnte Wind bei den Fohlen gleich mehrere Baustellen schließen, was die Gladbach Transfergerüchte als plausibel erscheinen lassen. Da der Skandinavier jedoch berechtigte Ansprüche auf einen Stammplatz stellt, müsste die Borussia vorerst einen seiner namhaften Offensivakteure verkaufen.

Frankfurt Transfergerüchte um Jonas Wind durchaus plausibel

Auch das Interesse aus Frankfurt leuchtet ein. Allen voran, da erst vor wenigen Tagen Eintracht Frankfurt Transfergerüchte die Runde machten, wonach die Hessen an Gianluca Scamacca baggern. Der 1,95 Meter große Stürmer von US Sassuolo ist ein vergleichbarer Spielertyp wie Jonas Wind.

Wind ist allerdings nicht nur in Gladbach und Frankfurt ein Thema. Denn der Angreifer ist aktuell auch Bestandteil von Süper Lig Transfergerüchten. Insbesondere Fenerbahce Istanbul flirtet intensiv mit dem Spieler und soll sich schon mit ihm und dessen Beraterstamm im Austausch befinden. Doch die Ablöseforderung des FC Kopenhagen ist für Fener nicht realisierbar. Der türkische Insider Ekrem Konur hat in diesem Zusammenhang auch die Bundesliga Transfergerüchte via „Twitter“ gestreut und Gladbach und Eintracht Frankfurt als weitere Kandidaten für eine Verpflichtung von Jonas Wind aufgeführt.