Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt buhlt um Dinamo-Sechser Kristijan Jakic

Mittwoch, 25.08.2021 - 09:11 Uhr

Von: Robert Freiberg

Eintracht Frankfurt will sich auf der Zielgeraden der Transferperiode offenbar noch einen Defensivspezialisten angeln. Eine heiße Spur führt nach Kroatien. Denn wie hiesige Medien berichten, sind die Frankfurter an Kristijan Jakic von Dinamo Zagreb interessiert. Der Flirt mit dem defensiven Mittelfeldspieler scheint heiß zu sein.

Wie das kroatische Portal „IndexHR“ vermeldet, klopft Eintracht Frankfurt erneut bei Dinamo Zagreb an. Nachdem sich die Hessen zuletzt um den offensiven Mittelfeldspieler Lovro Majer bemühten, den es aber wohl zu Stade Rennes nach Frankreich zieht, will man es nun bei Kristijan Jakic versuchen. Dem Bericht zufolge, soll die SGE dem kroatischen Meister auch schon ein angemessenes Angebot für den 24-Jährigen eingereicht haben.

Eintracht Frankfurt Transfer von Kristijan Jakic denkbar

Doch Dinamo stellt sich bislang quer. Demnach will Zagreb nach Majer nicht noch einen weiteren wichtigen Leistungsträger in diesem Sommer verlieren. Doch das letzte Wort dürfte in diesem Transferpoker noch nicht gesprochen sein. Und sollte der Bundesligist seine Offerte noch einmal nachbessern, ist ein Eintracht Frankfurt Transfer von Jakic durchaus denkbar.

Günstig dürfte der laufstarke, robuste und passsichere Mittelfeldabräumer aber nicht zu haben sein. Der Vertrag von Kristijan Jakic bei Dinamo Zagreb ist noch langfristig bis 2025 datiert. Zudem hat sich der Marktwert aufgrund dessen guter Leistungen in der abgelaufenen Saison verdoppelt und wird aktuell mit 4 Millionen Euro angegeben.

SGE könnte Dinamo-Star Jakic gut gebrauchen

Jakic selbst war erst im letzten Sommer für 1,2 Millionen Euro vom Stadtrivalen Lokomotive zu Dinamo Zagreb gewechselt. Über weite Strecken der Saison war der zweikampfstarke Mittelfeldstratege im Zentrum gesetzt. Wettbewerbsübergreifend stand der einstige kroatische Juniorennationalspieler in 46 Partien auf dem Feld, davon 36 Mal in der Startelf. Dabei glänzte er vornehmlich als Stabilisator, verzeichnete aber auch sechs Torbeteiligungen (2 Tore, 4 Vorlagen).

Kristijan Jakic soll seinerseits mit einem Abschied aus der kroatischen Hauptstadt liebäugeln, ein Engagement in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt dürfte ihn sehr reizen, die auch in der Europa League vertreten sind. SGE-Trainer Oliver Glasner dürfte eine Jakic-Verpflichtung sehr begrüßen, wäre er doch eine sinnvolle Alternative für die Defensive und würde dem Eintracht-Kader zusätzlich Tiefe verleihen.

Kristijan Lakic ein echter Allrounder

Bei der Eintracht, die schlecht aus dem Startblock kamen (1 Punkt nach 2 Spielen, Aus im DFB-Pokal), könnte Jakic als Ersatz für den verletzten Sebastian Rode im Mittelfeldzentrum fungieren. Zwar stehen mit Makoto Hasebe und Stefan Ilsanker zwei erfahrene Defensiv-Routiniers zur Verfügung, beide sind aber mit über 30 nicht mehr die jüngsten.

Was die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um Kristijan Jakic zusätzlich befeuert: Der Defensivspezialist kann sowohl einen offensiveren Part übernehmen als auch in der Innenverteidigung aushelfen. Hier ist die Personaldecke in der Mainmetropole besonders dünn. Nicht umsonst kursierten zuletzt Spekulationen, dass die Frankfurter an Innenverteidiger Malang Sarr vom FC Chelsea dran sein sollen. Nun scheint die Eintracht im flexiblen Jakic die bevorzugte Lösung zu sehen.