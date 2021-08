Eintracht Frankfurt Transfergerüchte: Kommt Malang Sarr vom FC Chelsea?

Dienstag, 24.08.2021 - 10:21 Uhr

Von: Robert Freiberg

Rüstet Eintracht Frankfurt noch einmal in der Abwehr nach? Nicht ausgeschlossen, geistern doch neue SGE Transfergerüchte durch die Gazetten, wonach die Hessen ein Auge auf Malang Sarr geworfen haben. Der Innenverteidiger steht beim FC Chelsea auf der Streichliste, ist aber auf dem Transfermarkt ein gefragter Mann.

Eintracht Frankfurt hat in dieser Transferperiode bereits acht Neuzugänge präsentiert, aber in der Innenverteidigung ist die Personaldecke weiterhin recht dünn. Dem neuen SGE-Coach Oliver Glasner stehen derzeit mit Martin Hinteregger, Evan N’Dicka, Tuta sowie Nachwuchskraft Felix Irorere nur vier gelernte Abwehrspieler für das Defensivzentrum zur Verfügung.

Bericht: Eintracht Frankfurt beschäftigt sich mit Verteidiger Malang Sarr

Nach dem Peinlich-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist Waldhof Mannheim tanzt die Eintracht aber weiterhin auf zwei Hochzeiten. Schließlich mischt man diese Saison auch noch in der Europa League mit, wo man erneut eine gute Rolle spielen will. Da wäre es sinnvoll, einen zusätzlichen Innenverteidiger zu verpflichten.

Und gemäß neuer Eintracht Frankfurt Transfergerüchte scheinen die Adlerträger entsprechende Gedankenspiele zu haben. Denn laut dem Transferexperten Gianluca Di Marzio befassen sich die Frankfurter mit Malang Sarr vom FC Chelsea. Die Blues haben den jungen Franzosen erst vor einem Jahr ablösefrei von OGC Nizza geholt, doch angesichts der gewaltigen Konkurrenz beim amtierenden Champions League-Sieger hat der 22-Jährige kaum Perspektive auf regelmäßige Spielzeit.

Leiht Frankfurt Chelsea-Streichkandidat Sarr aus?

Bereits in der abgelaufenen Saison wurde Malang Sarr von Chelsea direkt an den FC Porto verliehen, wo es für den Linksfuß aber überhaupt nicht rund lief. Der Franzose mit senegalischen Wurzeln bestritt wettbewerbsübergreifend lediglich 19 Pflichtspiele und wurde in der Rückrunde gar in die Reservemannschaft der Portugiesen versetzt.

Der FC Chelsea will Sarr, der einen Marktwert von 10 Millionen Euro hat und noch bis 2025 an den Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel gebunden ist, aber gerne wieder loswerden. Denkbar ist dabei sowohl eine Leihe als auch ein fixer Verkauf. Für Eintracht Frankfurt wäre finanziell einzig ein Leihgeschäft denkbar.

Eintracht-Problem: Auch Malang Sarr ist Linksfuß

In der Mainmetropole könnte Malang Sarr seine Karriere durchaus wieder neuen Schwung verleihen und die Aussicht auf regelmäßige Einsätze sind definitiv gegeben. Allerdings ist ein möglicher Eintracht Frankfurt Transfer des einst hochgepriesenen Abwehr-Youngsters durchaus fraglich. Denn Sarr ist Linksfuß. Genau wie die beiden Innenverteidiger Hinteregger und N’Dicka.

Natürlich kein K.o.-Kriterium, aber wenn die Eintracht noch einen neuen Verteidiger an Bord holen will, wäre einer für die Position des rechten Innenverteidigers sinnvoller. Denkbar ist allerdings auch, dass N’Dicka den verletzten Sebastian Rode im defensiven Mittelfeld vertritt. Vor diesem Hintergrund wäre Malang Sarr für die SGE durchaus interessant.

Malang Sarr auch in Everton und Bologna Thema

Es bleibt abzuwarten, ob Eintracht Frankfurt beim Defensivspezialisten, der auch als Linksverteidiger fungieren kann, tatsächlich in die Vollen geht. Sollte es konkretes Interesse des Bundesligisten geben, ist aber Eile geboten. Nicht nur wegen der näher rückenden Schließung des Transferfensters am 31. August.

Schließlich haben auch andere Klubs ihre Fühler nach Malang Sarr ausgestreckt. Neben Premier League Transfergerüchten um den FC Everton wird Sarr außerdem intensiv mit dem FC Bologna aus der Serie A in Verbindung gebracht. Die Italiener peilen eine Leihe an und haben ein Treffer mit dem Beraterstamm des Verteidigers anberaumt.