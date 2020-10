Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt denkt über Transfer von Amin Younes nach

Donnerstag, 01.10.2020 - 10:14 Uhr

Von: Robert Freiberg

Ebnet Eintracht Frankfurt eine Bundesliga-Rückkehr von Amin Younes? Der variable Offensivakteur, der beim SSC Neapel nur zweite Wahl ist, soll gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte auf der Liste der Hessen stehen. Zudem ist noch ein zweiter Klub aus Deutschland am ehemaligen Nationalspieler interessiert.

Bis zur Schließung des Transferfensters am Montag könnte bei Eintracht Frankfurt noch einiges passieren. Nachdem die Eintracht gestern einen Torwarttausch mit dem FC Schalke auf Leihbasis vollzogen hat - in dessen Zuge Frederik Rönnow nach Gelsenkirchen und Markus Schubert Richtung Frankfurt transferiert wurden -, könnte SGE-Coach Adi Hütter nun die gewünschte Verstärkung für die Offensive bekommen.

Gerüchte um Amin Younes: Ideale Ergänzung für SGE

Angeblich ist Amin Younes ein Thema bei Eintracht Frankfurt! Zumindest will das der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio erfahren haben. Kein unrealistisches Szenario. Der 27-Jährige kommt beim SSC Neapel nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus. So kam der Linksaußen in den letzten beiden Spielzeiten in der Serie A verteilt auf 21 Einsätzen gerade einmal auf 567 Spielminuten. Dabei glückten Younes vier Tore und eine Vorlage. Am Reservistenstatus dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern, weswegen Younes auf einem Wechsel drängen soll.

In Frankfurt würde man den schnellen, technisch versierten und kreativen Außenbahnspieler, der beide Flügel beackern sowie im Zentrum spielen kann, mit offenen Armen empfangen. Als Offensiv-Allrounder wäre Younes eine ideale Ergänzung für die Adler. Wenngleich die SGE gerade auf der linken Seite, der Stammposition des fünfmaligen DFB-Kickers, personell gut aufgestellt ist. Jedoch fällt Leistungsträger Filip Kostic verletzungsbedingt in den kommenden Wochen aus.

Younes: Eintracht Frankfurt Transfer auf Leihbasis? Auch F95 ist dran

Die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um Younes sind plausibel, konkret ist aber noch nichts. Der 1,68 Meter Dribbelkünstler, der 28 Bundesligaspiele für Gladbach in seiner Vita zu stehen hat, hat in Napoli noch einen langfristigen Vertrag bis 2023. Sein Marktwert wird mit 5 Millionen Euro beziffert. Ein Eintracht Frankfurt Transfer auf Leihbasis inklusive Kaufoption wäre für den Bundesligisten wohl die attraktivste Lösung.

Neben Frankfurt soll auch Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf seine Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt haben. Es wäre ein Wechsel in seine Heimatstadt, der aber äußerst unwahrscheinlich ist. Schließlich ist es kaum vorstellbar, dass Younes in der 2. Bundesliga anheuert.

Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um Danny da Costa

Derweil gibt es bei Eintracht Frankfurt Transfergerüchte über einen Abschied von Danny da Costa. Der Rechtsverteidiger wird mit dem FC Schalke, VfL Wolfsburg und 1. FC Köln in Verbindung.

Zudem stehen nach Angaben der „Frankfurter Rundschau“ mit Erik Durm, Simon Falette, Felix Wiedwald, Jetro Willems und Marijan Cavar noch fünf Spieler auf der Streichliste, die den Klub kurzfristig bis zum Ende der Transferperiode verlassen könnten.