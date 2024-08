Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach steigt in Torunarigha-Poker ein

Donnerstag, 29.08.2024 - 09:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bundesligist Borussia Mönchengladbach möchte sich in der Defensive auf jeden Fall verstärken, doch die Zeit drängt, denn morgen endet das Transferfenster. Bis um 20 Uhr hat der Klub noch Zeit, auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Es muss also schnell gehen. Eigentlich möchten die Fohlen gerne Maximilian Wöber erneut ausleihen, doch Leeds United will den Spieler verkaufen.

Rund 20 Millionen Euro fordern die Engländer für den Abwehrspieler. Zu viel für den VfL. Einen letzten Versuch startete man dennoch, wobei die Zeichen nicht wirklich positiv aussehen. Im Hintergrund bastelt man an einer Alternative, die die Bundesliga bereits bestens kennt. Der Name: Jordan Torunarigha, wie die „Bild“ aktuell berichtet.

Virkus sucht nach Polyvalenz

Der 27-jährige würde definitiv ins Anforderungsprofil von Borussia Mönchengladbach passen. Gladbachs Sportchef Roland Virkus hatte sich erst kürzlich gegenüber den Medien geäußert und dabei sehr klar gesagt, nach welchem Spielertypen fahndet wird: „Wir möchten uns auf jeden Fall noch in der Defensive verstärken. Der Spieler soll möglichst mehrere Positionen abdecken, also polyvalent sein.“

Genau das trifft auf Jordan Torunarigha zu, denn der gebürtige Chemnitzer kann nicht nur in der Abwehrzentrale eingesetzt werden, sondern eben auch auf der Linksverteidigerposition. Damit würde er die angesprochene Polyvalenz mitbringen. Aktuell steht die 1,91 Meter große Abwehrkante in Belgien bei KAA Gent unter Vertrag. Die Belgier würden ihn wohl für rund 4,5 Millionen Euro ziehen lassen.

Torunarigha vor Comeback in der Bundesliga?

Es wäre zugleich die Rückkehr nach Deutschland, denn Torunarigha wechselte im Winter 2022 zunächst per Leihe von Hertha BSC nach Gent, ehe sich die Belgier im darauffolgenden Sommer seine Dienste für circa 3 Millionen Euro sicherten. Dort absolvierte der Defensivspezialist108 Partien, in denen er 4 Tore schoss und weitere 5 Treffer auflegen sollte.

Es wäre ein Transfer, der wenig Risiken bereithielte, denn Torunarigha kennt den deutschen Fußball aus seiner Zeit bei Hertha BSC. Zudem durchlief der Linksfuß sämtliche deutschen U-Nationalmannschaften, wobei er sich später entschied, international für Nigeria aufzulaufen. Bei Borussia Mönchengladbach soll man sich immer stärker mit dem Gedanken befassen, den gelernten Innenverteidiger in den Borussia-Park lotsen zu wollen.

TSG, Frankfurt & Stuttgart ebenfalls dran

Die geforderten 4,5 Millionen Euro, die KAA Gent aktuell wohl aufruft, wären auch für den VfL zu stemmen. Indes wartet man noch die Entwicklung rund um einen Verkauf von Manu Koné ab. West Ham United und der AC Mailand sollen hierbei die besten Chancen im Poker um Koné haben. Mit den Millionen-Einnahmen wäre also ein Torunarigha-Transfer locker zu stemmen.

Konkurrenz im Werben um den Abwehrspieler gibt es aus der Bundesliga. So tauchen neben den Borussia Mönchengladbach Transfergerüchten auch jene um Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und jene rund um die TSG Hoffenheim auf. Es dürfte also spannend werden, wie sich Jordan Torunarigha bis morgen Abend um spätestens 20 Uhr entscheiden wird.