Transfergerüchte: Sow-Nachfolger? Eintracht Frankfurt beobachtet Carl Gustafsson

Montag, 17.04.2023 - 08:55 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Besonders im Mittelfeld von Eintracht Frankfurt dürfte es nach der Saison einige personellen Änderungen geben. Und in der Eintracht Frankfurt Gerüchteküche wird nun ein aufstrebender Schwede mit den Hessen in Verbindung gebracht. Carl Gustafsson von Kalmar FF hat es der SGE angetan. Der 23-Jährige könnte in die Fußstapfen von Djibril Sow treten.

Neben dem sicheren und ablösefreien Abgang von Daichi Kamada könnten Eintracht Frankfurt in der kommenden Transferperiode noch einige andere Leistungsträger verlassen. Im Mittelfeld gelten etwa Jesper Lindström und Djibril Sow als mögliche Verkaufskandidaten, die zudem auf dem Transfermarkt begehrt sind. Die mögliche Lücke des Schweizers Sow, um den sich Premier League Transfergerüchte ranken, könnte ein junger Schwede stopfen.

Medien: Eintracht Frankfurt scoutet Sechser Carl Gustafsson

Denn nach Informationen des „Aftonbladet“ steht Carl Gustafsson beim noch amtierenden Europa League-Champion auf der Liste. Wie es in dem Eintracht Frankfurt Transfergerücht aus dem hohen Norden heißt, weilten am vergangenen Wochenende Scouts der Hessen beim Auswärtsspiel von Kalmar FF gegen BK Häcken in Schweden. Was die SGE-Scouts zu Gesicht bekamen, dürfte ihnen gefallen haben.

Denn Gustafsson zeigte beim 3:1-Erfolg von Kalmar eine starke, überzeugende Leistung. Der zentrale Mittelfeldspieler, der vornehmlich Defensivaufgaben erledigt, war an zwei Treffern direkt beteiligt. Und was den 1,80 Meter großen Blondschopf zudem für die Eintracht interessant macht: Sein Vertrag läuft Ende Dezember 2023 aus.

Frankfurt-Flirt Carl Gustafsson bezahlbar, aber begehrt

Dennoch wäre ein möglicher Eintracht Frankfurt Transfer von Gustafsson im Sommer mit einer Ablösezahlung verbunden. Doch gemessen am Marktwert, der mit 1,5 Millionen Euro angegeben wird, wäre der Rechtsfuß für die Adler locker erschwinglich. Allerdings befindet sich Gustafsson, der aus der Jugend von Kalmar stammt und dort 2019 den Durchbruch schaffte, auch bei anderen Klubs auf dem Zettel.

Der Eintracht Frankfurt Transfernews zufolge sind Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, FC Brügge sowie der AC Florenz aus der Serie A ebenfalls am Sechser interessiert. Das dürfte den begehrten Schweden freuen. „Für mich war es immer das Ziel, im Ausland zu spielen“, wird Gustafsson im Bericht zitiert, der zuletzt auch von namhaften Klubs wie Malmö FF in seiner Heimat umworben wurde.

Laufstarker Carl Gustafsson mit Länderspiel-Debüt im Januar

Carl Gustafsson zeichnet sich durch seine große Ballsicherheit aus, hat ein starkes Passspiel und sehr gute Spielübersicht. Zudem gilt er als zweikampf- und enorm laufstark. Nicht umsonst war er in der vergangenen Saison der laufstärkste Spieler der Allsvenskan. Insgesamt spulte er 322 Kilometer im schwedischen Fußball-Oberhaus ab.

Außerdem würde Eintracht Frankfurt mit Carl Gustafsson einen Nationalspieler im Deutsche Bank Park begrüßen dürfen. Denn nachdem der zentral-defensive Mittelfeldakteur elf Länderspiele für die U21 der Schweden bestritt, debütierte er im Januar im Rahmen von Testspielen für die A-Auswahl der Tre Kronors. Doch zum Stamm von Schweden zählt Gustafsson bislang noch nicht.