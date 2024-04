Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt hat wohl Brassier als Pacho-Ersatz im Sinn

Donnerstag, 25.04.2024 - 14:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kommt es zum Abschied von Willian Pacho bei Eintracht Frankfurt? Der Ecuadorianer wird bereits seit geraumer Zeit mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht und könnte im Sommer der SGE viel Geld in die Kassen spülen. Die Reds haben zwar noch theoretische Chancen auf den Meistertitel, jedoch droht dem Klub, der von Jürgen Klopp trainiert wird, eine titellose Saison.

Mit dem 22-jährigen möchte man dem Anschein nach in der kommenden Spielzeit wieder ganz oben angreifen. Sollte der Innenverteidiger die Adlerträger im Sommer verlassen, bräuchte der Klub einen adäquaten Ersatz. Dieser soll laut des französischen Portals „FootMercato“ aus der französischen Ligue 1 kommen.

Liverpool baggert an Pacho – 60 Mio.€ stehen im Raum

Die Rede ist von Lilian Brassier, der aktuell bei Stade Brest unter Vertrag steht. Bis zum Sommer 2025 ist der 24-jährige allerdings noch vertraglich an seinem Klub gebunden, sodass auf jeden Fall eine Ablöse fällig werden dürfte. Bei einem Abgang von Willian Pacho sollte ein Eintracht Frankfurt Transfer von Brassier kein Problem darstellen, denn dem Vernehmen nach hofft man in der Bankenmetropole auf eine Ablöse um die 60 Millionen Euro, wie „Transfer-Guru“ Gianluca Di Marzio zu berichten weiß.

Brassier wäre der 1:1-Ersatz für Pacho, der erst im vergangenen Jahr für rund 9 Millionen Euro Royal Antwerpen in Richtung Frankfurt verließ. Lilian Brassier dürfte zudem nicht für unter 10 Millionen Euro zu haben sein, denn aufgrund seines aktuellen Vertrages und seinem Marktwert, der bei ca. 10 Millionen Euro liegt, wird dieser Transfer nicht zu einem Schnäppchen mutieren.

Brassier als Ersatz für Pacho zur SGE?

Der ehemalige französische U20-Nationalspieler gehört bei Stade Brest 29 zu den absoluten Leistungsträgern und ist zugleich ein Dauerbrenner. Lediglich vier Partien verpasste der Innenverteidiger in der laufenden Saison der französischen Ligue 1. In allen anderen Spielen durfte er stets über die volle Distanz ran. Dabei gelang ihm auch ein Treffer am 2. Spieltag beim 2:1-Erfolg gegen Le Havre.

Genau wie Willian Pacho ist auch Lilian Brassier ein Linksfuß. Zudem kann er, anders als der Ecuadorianer auch als Linksverteidiger aufgeboten werden. Als Alternative des vorhandenen Spielermaterials hätte Trainer Dino Topmöller somit eine zusätzliche Option in der Hinterhand.

VfB Stuttgart bereits im Winter an Brassier interessiert

Aber Vorsicht, denn neben den Eintracht Frankfurt Transfergerüchten soll zumindest mit dem VfB Stuttgart noch ein weiterer Klub aus der Bundesliga seine Fühler nach Lilian Brassier ausgestreckt haben. Die VfB Stuttgart Transfergerüchte machten erstmal im Winter ihre Runden in der Transfermarkt Gerüchteküche.

Kommt es also zum Wettrennen zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart? Es dürfte auf einen spannenden Transfersommer hindeuten. Wer erhält am Ende den Zuschlag? Sport-90 wird darüber berichten.