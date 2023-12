Transfergerüchte: Frankfurt interessiert - SCF-Talent Berkay Yilmaz europaweit begehrt

Mittwoch, 06.12.2023 - 11:41 Uhr

Von: Asanka Schneider

Fischt Eintracht Frankfurt im Talente-Teich des SC Freiburg? Die Adler haben ein Auge auf den Berkay Yilmaz geworfen. Doch um den jungen Linksverteidiger bahnt sich ein spannender Transferpoker an, bei dem außerdem noch drei namhafte Teams aus ganz Europa involviert sind. In Freiburg macht man sich derweil Hoffnung auf einen Yilmaz-Verbleib.

Auf der Suche nach hoffnungsvollen Linksverteidigern ist Eintracht Frankfurt offenbar bei einem Ligarivalen auf eine Nachwuchskraft aufmerksam geworden. Berkay Yilmaz vom SC Freiburg hat es der SGE augenscheinlich angetan. Das will die spanische Zeitung „Marca“ erfahren haben. Das ausgerechnet in Spanien Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um den 18-Jährige hochsprießen, ist kein Zufall.

Viel Konkurrenz für Eintracht Frankfurt bei SCF-Juwel Berkay Yilmaz

Denn wie aus der Eintracht Frankfurt Transfernews hervorgeht, befindet sich Berkay Yilmaz nicht nur in der Mainmetropole auf dem Radar. Auch der spanische Erstligist Betis Sevilla soll sich mit dem Linksfuß befassen und in ihm einen Nachfolger von Juan Miranda sehen. Damit nicht genug. Als weitere Interessenten führt die Sportzeitung Besiktas Istanbul und die PSV Eindhoven auf. Alle vier Teams haben den gebürtigen Deutschen mit türkischen Wurzeln von ihren Scouts bereits unter Augenschein nehmen lassen.

Dass sich Berkay Yilmaz auf dem Transfermarkt zu einer begehrten Personalie gemausert hat, kommt nicht von ungefähr. Denn die Entwicklung des talentierten Linksverteidigers, der auch in offensiver Rolle den Flügel beackern kann oder hinten rechts agieren kann, zeigt in dieser Saison steil nach oben.

SGE-Flirt Berkay Yilmaz: Beförderung in Freiburg - Debüt für U19 der Türkei

Zu Saisonbeginn mischte Berkay Yilmaz beim SC Freiburg noch in der U19-Mannschaft mit, schaffte dank konstant guter Leistungen aber direkt den Sprung in die zweite Mannschaft der Breisgauer, die in der 3. Liga als abgeschlagenes Schlusslicht um den Klassenerhalt bangen muss. Hier sorgte das SCF-Juwel prompt für positive Schlagzeilen und steuerte in seinen ersten vier Drittliga-Einsätzen drei Scorerpunkte (1 Tor, 2 Vorlagen) bei.

Darüber hinaus feierte Yilmaz Mitte Oktober sein Debüt in der U19-Auswahl der Türkei, wo er sich direkt einen Stammplatz eroberte und seither fünf Länderspiele über die vollen 90 Minuten abspulten. Dabei kam der variable Youngster sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld zum Zuge.

Eintracht muss sich bei Berkay Yilmaz sputen

Wie konkret das kolportierte Interesse von der Eintracht aus Frankfurt an Berkay Yilmaz ist, bleibt abzuwarten. Angesichts der starken Konkurrenz, ist jedoch Eile geboten, wenn die Hessen einen Eintracht Frankfurt Transfer anpeilen. Vertraglich ist der U-Nationalspieler noch bis 2025 an den Sport-Club gebunden, in dessen renommierte Nachwuchsakademie Yilmaz im Sommer 2020 gewechselt war.

Der SC Freiburg dürfte seine umworbene Nachwuchskraft nicht kampflos abgeben. Zumal die Breisgauer mit eine der höchsten Durchlässigkeit für Talente in der Bundesliga zu bieten haben und er in der 3. Liga zum Stammpersonal gehört. Man darf gespannt sein, ob Berkay Yilmaz seine Zukunft weiter in Freiburg sieht, den Lockrufen aus Frankfurt folgt oder sein Karriereplan ein Auslandswechsel vorsieht.