Eintracht Frankfurt Transfergerüchte: Kommt Ridvan Yilmaz? Evan N’Dicka zu Newcastle?

Montag, 25.04.2022 - 11:11 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

In der Abwehr von Eintracht Frankfurt bahnen sich zur kommenden Saison einige Personaländerungen an. Die Defensive verstärken könnte Linksverteidiger Ridvan Yilmaz von Besiktas Istanbul, um den ohnehin schon Bundesliga Transfergerüchte gibt. Derweil ist SGE-Verteidiger Evan N’Dicka bei Newcastle United im Gespräch. Den Hessen winkt eine satte Ablöse.

Hat Eintracht Frankfurt einen neuen Linksverteidiger auf dem Radar? In der Türkei machen zumindest Eintracht Frankfurt Transfergerüchte die Runde, wonach sich die Adler intensiv um Ridvan Yilmaz bemühen. Für den 20-jähirgen Shootingstar von Besiktas Istanbul soll die Eintracht in den kommenden Tagen ein offizielles Angebot beim türkischen Spitzenklub auf den Tisch legen.

Nicht nur Eintracht will Ridvan Yilmaz! VfB Stuttgart & Hoffenheim mischen mit

Mit diesen Eintracht Frankfurt Transfernews kommt zumindest der Reporter Yagiz Sabuncuoğlu um die Ecke. Ridvan Yilmaz, der sich in dieser Saison bei Besiktas in der ersten Elf festspielte, ist bei seinem Jugendklub lediglich noch bis 2023 vertraglich gebunden. Somit wäre das kommende Transferfenster im Sommer für Besiktas Istanbul die letzte Chance, noch eine angemessene Ablöse für ihr Eigengewächs zu generieren. Der Marktwert von Ridvan Yilmaz wird auf 5,5 Millionen Euro beziffert.

Doch Eintracht Frankfurt ist nicht der einzige Bundesligist, der den sechsmaligen Nationalspieler der Türkei auf dem Zettel hat. Schon seit einiger Zeit wird Ridvan Yilmaz auch von VfB Stuttgart Transfergerüchten begleitet. Die Schwaben sehen im 1,74 Meter großen Linksfuß dem Vernehmen nach einen potenziellen Nachfolger für den umworbenen Borna Sosa. Allerdings müsste der VfB für eine etwaige Verpflichtung von Yilmaz erstmal den Klassenerhalt fixieren. Mit der TSG Hoffenheim soll noch ein weiterer Bundesligist am Linksverteidiger dran sein.

SGE-Flirt Ridvan Yilmaz: Prototyp eines modernen Außenverteidigers

Für Besiktas absolvierte Ridvan Yilmaz in dieser Saison wettbewerbsübergreifend inklusive Champions League 39 Spiele und stand dabei regelmäßig in der Anfangsformation. In der Süper Lig kommt er bislang auf 24 Einsätze, wobei Yilmaz von Besiktas-Coach Valérien Ismaël in den letzten Wochen auch vermehrt im linken Mittelfeld aufgestellt wurde.

Kein Wunder, hat Ridvan Yilmaz doch gerade im Offensivspiel seine große Stärke. Der gebürtige Istanbuler gilt als schnell, hat viel Zug nach vorne und ist vor allem für seine gefährlichen Flanken bekannt. Nicht umsonst brachte es Yilmaz, der ein Prototyp moderner Linksverteidiger ist, bislang auf sieben direkte Torbeteiligungen (3 Tore, 4 Vorlagen) in der türkischen Meisterschaft.

Newcastle United heiß auf Eintracht-Abwehrass Evan N’Dicka

Am Finanziellen dürfte ein Eintracht Frankfurt Transfer von Ridvan Yilmaz nicht scheitern. Zumal die Hessen nach dem Barça-Wunder im Halbfinale der Europa League stehen. Überdies winkt der SGE anderweitig eine lukrative Einnahme. Denn um Innenverteidiger Evan N’Dicka kursieren Premier League Transfergerüchte. Der 22-jährige Franzose soll bei Newcastle United auf der Einkaufsliste stehen.

Laut „Sport Bild“ würde Frankfurt N’Dicka, der nur noch bis 2023 vertraglich gebunden ist, im Sommer für 25 Millionen Euro die Wechselfreigabe erteilen. Für die neureichen Magpies nichts mehr als Peanuts. Nicht ausgeschlossen, dass der Transferpoker um die Frankfurter Abwehrsäule der Eintracht noch mehr Geld in die Kasse spült. Schließlich wird N’Dicka in der SGE Gerüchteküche auch mit Paris St. Germain, dem FC Arsenal und den Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.