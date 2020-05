Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt an Robin Gosens interessiert?

Montag, 11.05.2020 - 11:38 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der Name Robin Gosens kursiert seit Monaten immer mal wieder in der Transfer Gerüchteküche. Nun gibt es neue Spekulationen um den deutschen Linksverteidiger von Atalanta Bergamo. Eintracht Frankfurt soll italienischen Medienberichten zufolge starkes Interesse bekunden. Doch auch die Revierklubs FC Schalke und Borussia Dortmund sowie zahlreiche Top-Klubs aus dem Ausland mischen anscheinend im Poker um Gosens mit.

Robin Gosens hat sich bei Atlanta Bergamo klammheimlich zu einem äußerst begehrten Außenverteidiger mit reichlich Offensivpotenzial gemausert. Im Juli 2017 zum Schnäppchenpreis von 900.000 Euro vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo zum italienischen Nordklub aus der Serie A gewechselt, liegt sein Marktwert nun bereits bei 20 Millionen Euro. Auch beim DFB ist man auf Gosens längst aufmerksam geworden und der 25-Jährige befindet sich im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft.

Gosens blüht in Bergamo auf: SGE, Schalke und BVB interessiert?

Kein Wunder, denn Robin Gosens zählt bei Atalanta Bergamo zu den Leistungsträgern und absolvierte für den Champions-League-Teilnehmer bis zur von der Corona-Pandemie ausgelösten Zwangspause 30 Pflichtspiele. Vornehmlich wurde der variable Linksfuß von Trainer Gian Piero Gasperini im linken Mittelfeld bzw. als Flügelstürmer aufgeboten. Mit Erfolg, wie 13 direkte Torbeteiligungen zeigen (8 Tore, 5 Vorlagen).

In Deutschland halten sich bereits seit vergangenen Sommer FC Schalke Transfergerüchte um Gosens. Zumal der Emmericher Fan der Königsblauen ist und schon mehrfach betonte, sich ein Engagement in Gelsenkirchen vorstellen zu können. Wie die italienische Tageszeitung „Libero“ erfahren haben will, sollen auch Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund um den Außenbahnspieler buhlen.

Gosens für Eintracht Frankfurt zu teuer?

Doch dass sich die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um Gosens erhärten, erscheint sehr fraglich. Denn Atalanta Bergamo schwebt für einen Gosens-Verkauf eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro vor. Schließlich hat der Stammspieler noch einen gültigen Vertrag bis 2022. Allein diese Ablöseforderung lässt einen Eintracht Frankfurt Transfer von Gosens sehr unrealistisch erscheinen, auch wenn man in der Mainmetropole durch teure Spielverkäufe in den vergangenen Transferperioden finanziell gut dasteht.

Den FC Schalke plagen hingegen akute Finanzsorgen, sodass eine kostspielige Gosens-Verpflichtung vorerst undenkbar erscheint. Die BVB Transfergerüchte sind dagegen auf den ersten Blick durchaus realistisch und plausibel.

Gosens könnte Schulz beim BVB beerben! Auch Juve und Chelsea mischen mit

Die Schwarz-Gelben sind frei von wirtschaftlichen Sorgen und Robin Gosens könnte in Dortmund den in Ungnade gefallenen Nico Schulz beerben. Über einen Verkauf von Schulz zur neuen Saison wird in der Bundesliga Gerüchteküche bereits eifrig spekuliert. Dennoch gibt es ein Problem: Denn wie würde der BVB-Anhang reagieren, wenn man einen bekennenden Schalke-Fan in seinen Reihen begrüßt?

Die Personalie Gosens bleibt spannend. Ein Wechsel in die Bundesliga ist denkbar, aber es gibt noch zahlreiche andere Teams, bei denen man sich mit dem Deutschen beschäftigt. „Libero“ selbst bringt noch Juventus Turin und Leicester City ins Spiel, vor wenigen Tagen gab es Gerüchte über ein Interesse des FC Chelsea, Inter Mailand und Olympique Lyon! Happige und finanzstarke Konkurrenz für die Bundesligisten.