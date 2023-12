Transfergerüchte: Wechselt Anderson Lucoqui von Hertha zu Eintracht Braunschweig?

Mittwoch, 20.12.2023 - 10:56 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eintracht Braunschweig will im Winter für den Abstiegskampf in der 2. Liga personell nachrüsten. Verstärkung könnte dabei vom Ligarivalen Hertha BSC kommen. Braunschweig hat seine Fühler nach Anderson Lucoqui ausgestreckt, der bei der Alten Dame gänzlich außen vor ist und nur bis Sommer Vertrag hat.

Mit Daniel Scherning ist bei Eintracht Braunschweig wieder der Glaube an den Klassenerhalt zurückgekehrt. Unter der Leitung des neuen Trainers holten die Niedersachsen in der 2. Liga drei Siege aus den letzten fünf Partien. Aus den ersten zwölf Runden war nur ein Dreier herausgesprungeng. Der Abstand des Tabellen-17. auf den Relegationsplatz ist von 7 auf 4 Punkte geschmolzen. Für die Fortsetzung der Aufholjagd im Tabellenkeller wird Scherning im Januar wohl die eine oder andere externe Verstärkung bekommen.

Als Donkor-Backup? Eintracht Braunschweig schielt auf Anderson Lucoqui

Ein Thema im Eintracht-Stadion ist offenbar Anderson Lucoqui. Der Linksverteidiger bzw. linke Schienenspieler, der bei Hertha BSC überhaupt keine Rolle spielt, wird von der „Braunschweiger Zeitung“ mit dem BTSV in Verbindung gebracht. Die Eintracht Braunschweig Transfergerüchte um Lucoqui sind durchaus einleuchtend.

Denn in Braunschweig ist Anton Donkor auf der linken Seite nahezu konkurrenzlos. Zwar haben die Löwen mit Niko Kijewski noch einen zweiten Linksverteidiger im Repertoire. Doch der 27-Jährige, dessen Arbeitspapier zum Saisonende ausläuft, ist bei der Eintracht aufs Abstellgleis geraten und hat kaum noch eine Perspektive.

Lucoqui: BTSV als Ausweg für Misere bei Hertha BSC

Anderson Lucoqui könnte im Falle eines Eintracht Braunschweig Transfers als Backup und Herausforderer von Donkor bei den Löwen aufschlagen. Und der 26-Jährige dürfte nichts dagegen haben, Berlin im Januar Richtung Braunschweig zu verlassen. Den bei der Hertha kommt Lucoqui, der erst im Sommer ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Absteiger wechselte, nicht zum Zuge.

Sein düsteres Zwischenfazit nach der Hinrunde: Nur ein Einsatz über 45 Minuten am 2. Spieltag sowie eine Kaderberufung am 12. Spieltag. Ansonsten fand Anderson Lucoqui unter Hertha-Trainer Pal Dardai keinerlei Beachtung und absolvierte noch vier Partien für die Zweitvertretung in der Regionalliga Nordost.

Braunschweig: Anderson Lucoqui wohl für geringe Ablöse zu haben

Gemäß aktueller Hertha BSC Transfergerüchte wird der Hauptstadtklub Anderson Lucoqui auch keine Steine in den Weg legen, sollte der Deutsch-Angolaner im Januar den vorzeitigen Wunsch auf einen Tapetenwechsel verspüren. Vertraglich ist der 1,80 Meter große Linksfuß ohnehin nur bis Ende Juni im Berliner Olympiastadion gebunden.

Somit winkt Hertha für Lucoqui, dessen Marktwert auf 500.000 Euro taxiert wird, immerhin noch eine kleine Ablöseeinnahme. Und für Eintracht Braunschweig dürfte eine Verpflichtung für eine überschaubare Summe möglich sein. In Braunschweig könnte Anderson Lucoqui seine Karriere durchaus wieder zu neuem Schwung verhelfen. Letzte Saison verbuchte er als Leihspieler bei Hansa Rostock immerhin 15 Zweitliga-Einsätze. Insgesamt hat Lucoqui 34 Spiele in der Bundesliga sowie 40 Zweitliga-Einsätze in seinen Karrierestatistiken zu stehen.