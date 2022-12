Transfergerüchte: Bleibt Kiel-Leihgabe Ahmet Arslan Dynamo Dresden erhalten?

Donnerstag, 15.12.2022 - 09:52 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Er ist einer der wenigen Lichtblicke bei Dynamo Dresden: Ahmet Arslan! Der 28-Jährige blüht beim Drittligisten auf. Führt mit acht Treffern die klubinterne Torschützenliste klar an. Allerdings ist Arslan nur bis Saisonende von Holstein Kiel ausgeliehen. Doch die SGD darf sich gemäß aktueller Transfernews zumindest vage Hoffnungen auf einen Arslan-Verbleib machen.

Nach dem Zweitliga-Abstieg in der Vorsaison war Dynamo Dresden als einer der Aufstiegsfavoriten der 3. Liga gestartet. Doch die Sachsen verkorksten die Hinrunde. Als Tabellenneunter trennen den Traditionsklub bereits neun Punkte von der Aufstiegsregion. Einer der wenigen Spieler, die zu überzeugen wussten, ist Ahmet Arslan.

Leihspieler Ahmet Arslan blüht bei Dynamo Dresden auf

Der offensive Mittelfeldspieler markierte acht Tore (plus eine Vorlage) in 15 Spielen und war damit für ein Drittel aller SGD-Ligatreffer im Saisonverlauf verantwortlich. Zum Vergleich: Die beiden Dynamo-Mittelstürmer Manuel Schäffler (4 Tore) und Stefan Kutschke (2) knipsten zusammen gerade einmal sechs Mal. Arslan ist eine feste Größe der Dynamo-Offensive, verpasste bis zur Winterpause lediglich zwei der 17 Ligapartien - einmal wegen eines Infekts, einmal wegen einer Gelbsperre.

Mit der Verpflichtung von Ahmet Arslan glückte Dynamo Dresden auf dem Transfermarkt ein echter Volltreffer. Das Problem: Der Deutsch-Türke ist nur ausgeliehen, nach der Saison geht es zurück zu Holstein Kiel. Beim Zweitligisten steht der 1,79 Meter große Rechtsfuß noch bis 2024 unter Vertrag.

Statt Kiel-Rückkehr: Arslan will in Dresden bleiben

Doch nun machen Dynamo Dresden Transfergerüchte die Runde, wonach sich die Schwarz-Gelben zumindest leichte Hoffnungen auf einen Verbleib von Leistungsträger Ahmet Arslan machen dürfen. Denn die KSV-Leihgabe macht keinen Hehl daraus, dass er über die Saison hinaus im Rudolf-Harbig-Stadion bleiben will.

„Ich habe mich für diese Aufgabe nicht entschieden, um dann direkt wieder wegzugehen“, wird Arslan in der „Bild“ zitiert. „Das, was wir angefangen haben, liegt mir am Herzen.“ Der Mittelfeldspieler mit dem Torriecher fühlt sich wohl in der Elbflorenz, „gerade die Heimspiele machen Spaß.“

Holstein Kiel sitzt bei Ahmet Arslan am längeren Hebel

Allerdings wissen auch Ahmet Arslan und Dynamo Dresden, die den Leihspieler nur zu gerne in ihren Reihen halten würden, dass Holstein Kiel am längeren Hebel sitzt. „Als Spieler hat man aber nicht immer alleiniges Mitspracherecht“, ergänzte Arslan. Eine Kaufoption wurde in den temporären Dynamo Dresden Transfer nicht verankert und auch eine erneute Ausleihe ist aufgrund seines bis 2024 laufenden Arbeitspapier nicht möglich.

In Kiel, wo Arslan in zwei Jahren nur eine Nebenrolle spielte (25 Pflichtspiele, 4 Torbeteiligungen) und von einem Kreuzbandriss ausgebremst wurde, wird man mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben, dass sich der Mittelfeldmann zu einem Top-Spieler der 3. Liga gemausert hat. Denn so dürfte Arslan auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten wecken. Die Störche können diese Personalie erstmal in aller Ruhe beobachten und im Frühjahr entscheiden, ob Ahmet Arslan an die Küste zurückkehrt oder verkauft wird.