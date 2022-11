Transfergerüchte: Gladbach will Löwen-Talent Leandro Morgalla - auch Frankfurt dran

Dienstag, 01.11.2022 - 08:26 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Im Werben um ein vielversprechendes Abwehrtalent kommen sich Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt ins Gehege. Denn laut aktuellen Bundesliga Transfergerüchten bekunden die beiden Erstligisten starkes Interesse an Leandro Morgalla. Der Youngster hat sich beim Drittligisten TSV 1860 München im Rekordtempo für höhere Aufgaben empfohlen.

Mit gerade einmal 18 Jahren zählt Leandro Morgalla bei 1860 München zu den absoluten Stammkräften. Der Innenverteidiger hat für den Tabellenzweiten der 3. Liga zwölf von 14 Ligaspielen über die vollen 90 Minuten bestritten und ist in der Abwehrzentrale eine feste Größe. Zwei Partien verpasste das Abwehrjuwel, das auch als Rechtsverteidiger agieren kann, verletzungsbedingt.

Bastelt Gladbach an Transfer von Löwen-Juwel Leandro Morgalla?

Den Durchbruch in den Profibereich schaffte Morgalla bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison, in der er elf Einsätze für die Löwen sammelte. Vom steilen Aufstieg und den konstant guten Leistungen des deutschen U18-Nationalspielers hat man offenbar auch in der Bundesliga Kenntnis genommen.

So ranken sich um Morgalla aktuell Gladbach Transfergerüchte. Die Borussia vom Niederrhein hat gemäß einer Transfernews von „Sky“ ein Auge auf den begabten Innenverteidiger geworfen. Gladbach soll das 1,86 Meter große Löwen-Talent schon seit einiger Zeit auf dem Radar haben und bemüht sich um dessen Dienste.

Auch Eintracht Frankfurt buhlt um Morgalla

Doch Borussia Mönchengladbach ist nicht der einzige Bundesligist, der auf Leandro Morgalla aufmerksam geworden ist. Auch Eintracht Frankfurt hat demnach seine Fühler nach dem gebürtigen Hessen ausgestreckt. Allerdings soll Gladbach früher an Morgalla herangetreten sein. Ob sich das im Transferrennen um den Verteidiger als Vorteil entpuppt, bleibt abzuwarten.

Ein Gladbach Transfer von Leandro Morgalla dürfte frühestens zur kommenden Saison ein Thema im Borussia-Park werden. Zumal das Abwehrtalent erst Ende September seinen Kontrakt bei 1860 München bis 2025 verlängerte. Im Arbeitspapier wurde zudem eine Option um ein weiteres Jahr verankert. Eine Ausstiegsklausel existiert dagegen nicht. Außerdem werden die Löwen Morgalla kaum vor Saisonende ziehen lassen, da er trotz seines jungen Alters für den Aufstiegskampf zu bedeutsam ist.

1860 München: Ablöse für Leandro Morgalla im Millionenbereich?

Zum Schnäppchenpreis dürfte Leandro Morgalla auch nicht zu haben sein. Der Rechtsfuß hat seinen Marktwert auf 700.000 Euro hochgeschraubt, Tendenz weiter steigend. Damit ist Morgalla mit Abstand der wertvollste Akteur im Kader der Sechziger. Durchaus wahrscheinlich, dass 1860 München für sein Eigengewächs eine Ablöse jenseits der Millionengrenze ausruft.

Auch wenn derzeit völlig offen ist, ob sich die Gladbach Transfergerüchte oder Eintracht Frankfurt Transfergerüchte am Ende bewahrheiten. Oder vielleicht ein ganz anderer Bundesligist den Transferpoker zu seinen Gunsten entscheidet. Fest stehen schon jetzt, dass der mittelfristige Weg von Leandro Morgalla, der bereits seit seinem zehnten Lebensjahr bei 1860 kickt, in die Bundesliga führt.