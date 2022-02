Gladbach Transfergerüchte: Spielmacher Sebastian Klaas aus Osnabrück im Visier

Freitag, 04.02.2022 - 11:53 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach hat offenbar einen neuen Spielmacher auf dem Radar. Laut aktueller Bundesliga Transfernews ist Sebastian Klaas ein Thema am Niederrhein. Der 23-Jährige ist derzeit noch für den VfL Osnabrück aktiv, wird den Drittligisten zum Saisonende aber definitiv verlassen. Landet Klaas in Gladbach?

Sebastian Klaas hat sich mit seinen starken Leistungen für den VfL Osnabrück offenbar in die Notizbücher von Borussia Mönchengladbach gespielt. Denn nach Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, sind die Fohlen am Zehner interessiert. Klaas hat in der laufenden Drittliga-Saison sein Potenzial eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In 23 Ligaspielen war Klaas an zehn Treffern des Zweitliga-Absteigers direkt beteiligt (5 Tore, 5 Vorlagen).

Ablösefrei zu haben: Sebastian Klaas als Stindl-Backup nach Gladbach?

Davon hat nun auch die Borussia vom Niederrhein Kenntnis genommen, wie die Gladbach Transfergerüchte verlautbaren. Im Borussia-Park könnte der torgefährliche Spielgestalter mittelfristig das Erbe von Lars Stindl im offensiven Mittelfeld antreten, der sich mit 33 Jahren im Karriere-Herbst befindet. Wenngleich Klaas, der noch nie in der Bundesliga spielte, wohl vorerst den Kader der Fohlen in der Breite verstärken würde und als Stindl-Backup fungieren könnte.

Dennoch eine interessante Personalie. Zumal ein Gladbach Transfer von Sebastian Klaas zum Nulltarif über die Bühne gehen würde. Schließlich läuft der Vertrag des ehemaligen DFB-Junioren-Nationalspielers (1 Länderspiel für die U19), dessen Marktwert auf 275.000 Euro taxiert wird, im Sommer aus.

Mittelfeld-Allrounder Klaas verkündet Osnabrück-Abschied

Klaas selbst hat bereits verlauten lassen, dass er die Lila-Weißen nach elf Jahren verlassen wird. Nun winkt dem Eigengewächs des VfL Osnabrück prompt ein Engagement in der Bundesliga. „Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es vor allem für meine persönliche Entwicklung der richtige Schritt ist, meine sportliche Heimat zu verlassen“, wurde der 1,80 Meter-Mann Anfang Januar zitiert.

Mit Sebastian Klaas würde Borussia Mönchengladbach einen Perspektivspieler in seinen Reihen begrüßen, der vor allem mit seiner Vielseitigkeit besticht. Denn Klaas ist beidfüßig und kann längst nicht nur im offensiven Zentrum die Fäden ziehen. So kam er in Osnabrück, mit denen Klaas vergangene Saison aus der 2. Liga abgestiegen war, auch auf beiden Flügeln zum Einsatz.

Verletzungen bremsten Sebastian Klaas

Doch vor allem in den letzten zwei Jahren wurde Sebastian Klaas immer wieder vom Verletzungspech ausgebremst. So verpasste er etwa aufgrund einer Knie-OP weite Teile der vorherigen Saison. Nun ist der Mittelfeldspieler endlich verletzungsfrei und kann sein vorhandenes Potenzial auf dem Platz unter Beweis stellen.

Dennoch wäre auch für Klaas, der für den VfL in 61 Pflichtspielen 20 Scorerpunkte sammelte, der Sprung von der 3. Liga in die höchste deutsche Spielklasse durchaus ein großer. In Gladbach müsste er sich wohl erstmal mit der Rolle des Herausforderers und Ersatzspielers begnügen.