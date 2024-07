Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach an Ajax-Sechser Mannsverk dran

Montag, 08.07.2024 - 18:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Baustellen im Kader von Borussia Mönchengladbach sind klar, denn vor allem in der Defensive drückt der Schuh. Kein Wunder, denn die Borussia musste in der vergangenen Saison satte 67 Gegentreffer schlucken. Nur Darmstadt 98 (86 Gegentreffer) und der VfL Bochum (74 Gegentore), hatten eine schlechtere Defensive aufzuweisen.

Die VfL-Verantwortlichen halten daher auf dem Transfermarkt die Augen nach entsprechenden Verstärkungen offen. Für die Offensive hat man bereits mit Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim) und mit Kevin Stöger (VfL Bochum) bereits zwei Spieler geholt, die in der neuen Spielzeit für Torgefahr sorgen sollen. In der Abwehr soll nachgelegt werden und dabei scheint man ein Auge auf Sivert Mannsverk geworfen zu haben.

Mannsverk trotz Verletzungsmisere bei Ajax Amsterdam gesetzt

Wie die Boulevardzeitung „BILD“ berichtet, soll Borussia Mönchengladbach den 22-jährigen Sivert Mannsverk ganz oben auf dem Wunschzettel haben. Der Norweger kam im vergangenen Jahr von Molde FK zu Ajax Amsterdam. Rund 6 Millionen Euro überwiesen die Niederländer nach Norwegen und statteten den Sechser mit einem Vertrag bis zum Sommer 2028 aus.

Sein Debüt sollte nur von kurzer Dauer sein, denn der 1,85 Meter große Mittelfeldspieler verletzte sich am Fuß und verpasste Wettbewerbsübergreifend somit 26 Partien. Dennoch hält man große Stücke auf das Juwel, welches nach seinem Comeback schnell einen Platz in der Startelf von Ajax Amsterdam ergattern konnte. Sivert Mannsverk durfte dabei nicht nur in der niederländischen Eredivisie auflaufen, sondern auch in der Europa Conference League auf internationaler Bühne sein Können unter Beweis stellen.

Norweger auch für Abwehrzentrale zu haben

In allen Wettbewerben kam Mannsverk trotz der vielzählig verpassten Partien auf 25 Einsätze (1 Vorlage). Borussia Mönchengladbach hat dem Bericht zufolge den norwegischen U21-Nationalspieler weiterhin beobachtet. Zweimal waren sogar Scouts des Bundesligisten beim Ajax-Training zugegen.

Mannsverk gilt als großes Talent, welches auch in der U21 zu den Stammkräften zählt. Meistens kommt er auf der Sechs zum Einsatz, allerdings wurde der Rechtsfuß auch in der Abwehrzentrale eingesetzt. Zudem könnte er auch im zentralen Mittelfeld für Akzente sorgen. Mit seiner Polyvalenz passt der Mittelfeldspieler hervorragend zu Borussia Mönchengladbach.

BMG kann sich Leihe + Kaufoption vorstellen

Günstig dürfte Mannsverk allerdings nicht unbedingt zu haben sein, wenn man seinen Marktwert von circa 6 Millionen Euro auf dem Schirm hat. Zudem besitzt der Norweger bei Ajax Amsterdam noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028, sodass der niederländische Traditionsklub sicherlich eine entsprechende Ablöse aufrufen dürfte.

Durchgesickert soll sein, dass Borussia Mönchengladbach auch an einem Leihgeschäft mit Kaufoption denken soll. Dieses Modell würde den Fohlen einiges an Risiken ersparen, sofern Sivert Mannsverk bei den Gladbachern nicht zünden sollte. In den nächsten Wochen dürfte es bei dieser Personalie Klarheit geben. Dann werden wir sehen, ob sich die Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte bewahrheiten oder eben nicht.