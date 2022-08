Gladbach Transfergerüchte: Kommt Spielmacher-Talent Justin Lonwijk?

Freitag, 29.07.2022 - 09:26 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Angelt sich Borussia Mönchengladbach das nächste Talent aus der dänischen Superligaen? In der Bundesliga Gerüchteküche wird den Fohlen zumindest Interesse an Justin Lonwijk nachgesagt. Der junge Spielgestalter steht derzeit bei Viborg FF unter Vertrag, doch die Dänen sind verkaufsbereit. Allerdings gibt es Konkurrenz aus Italien.

Borussia Mönchengladbach hat sich in dieser Transferperiode bereits mit Oscar Fraulo einen Youngster aus der Dänemark gesichert. Für die Dienste des 18-jährigen Mittelfeldspieler überwies der Bundesligist immerhin 2 Millionen Euro an den FC Midtjylland. Nun scheint man am Niederrhein am nächsten Gladbach Transfer einer Nachwuchskraft aus dem hohen Norden zu basteln.

Gladbach-Flirt Justin Lonwijk überzeugt in Viborg

Denn wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri via „Twitter“ vermeldet, soll die Borussia ihre Fühler nach Justin Lonwijk ausstrecken. Der 22-Jährige ist zwar über den Talente-Status hinaus, hat aber immer noch reichlich Entwicklungspotenzial. In der abgelaufenen Saison wusste der junge Niederländer bei Viborg FF vollauf zu überzeugen.

Lonwijk, der im zentralen offensiven Mittelfeld beheimatet ist und sich durch ein starke Spielübersicht auszeichnet, war Stammspieler und kam bei seinen 33 Pflichtspieleinsätzen (4 Tore, 3 Vorlagen) sowohl auf der Sechs, Acht und Zehn zum Einsatz. Der 1,89 Meter große Rechtsfuß hat damit seinen Beitrag geleistet, dass die Viborg als Aufsteiger die Klasse halten konnte.

Zahlt Gladbach 2 Mio. Euro Ablöse für Lonwijk?

Nun könnte es für Justin Lonwijk in der Bundesliga weitergehen. Befeuert werden die Gladbach Transfergerüchte durch die Tatsache, dass Viborg FF den ehemaligen U-Nationalspieler der Oranje vorzeitig aus seinem noch bis 2024 gültigen Vertrag ziehen lassen würde. Allerdings geben sich die Dänen nicht mit einem Schnäppchenpreis zufrieden.

Der Borussia Mönchengladbach Transfernews zufolge, verlangt der Erstligist 2 Millionen Euro für Lonwijk. Zur Einordnung: Der Mittefeld-Youngster hat derzeit einen Marktwert von 700.000 Euro. Dennoch könnte Gladbach-Direktor Roland Virkus versuchen, Lonwijk in den Borussia-Park zu lotsen.

Konkurrenz für M’Gladbach: Mehrere Serie A-Klubs heiß auf Lonwijk

Dort ist allerdings die Konkurrenz im Mittelfeldzentrum groß. Neben Kouadio Koné und Florian Neuhaus fühlen sich auch die beiden jungen Neuzugänge Fraulo und Rocco Reitz im zentralen Mittelfeld am wohlsten. Lonwijk, der in der Jugend bei der PSV Eindhoven ausgebildet wurde und seit Anfang 2021 bei Viborg kickt, müsste sich für regelmäßige Spielzeit im VfL-Trikot ordentlich strecken.

Allerdings ist Borussia Mönchengladbach nicht der einzige Interessent. Lonwijk, um den 2019 auch Eintracht Frankfurt Transfergerüchte die Runde machten, steht noch bei mehreren Vereinen auf dem Zettel. Allen voran in der Serie A soll er Begehrlichkeiten wecken. Gladbach sollte sich sputen, will man im Transferpoker um Justin Lonwijk nicht leer ausgehen.