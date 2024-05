Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach ebenfalls an Stöger dran

Montag, 06.05.2024 - 11:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Noch ist Bundesligist Borussia Mönchengladbach nicht gerettet. Bei zwei ausstehenden Partien benötigt der Traditionsklub wahrscheinlich noch einen Punkt, um auch in der kommenden Saison in der Bundesliga verweilen zu können. Diese Konstellation birgt auch eine gewisse Planungssicherheit, was den Kader zur neuen Spielzeit betrifft.

Mit Hinblick auf die Kaderplanung scheint man sich auch beim VfL Bochum umzuschauen, wie die Boulevardzeitung „BILD“ berichtet. Demnach streut das Blatt ein Borussia Mönchengladbach Transfergerücht, bei dem es um eine mögliche Verpflichtung von Kevin Stöger geht. Der Mittelfeldmann soll sich jedoch bereits mit dem 1. FC Union Berlin weitestgehend einig sein.

Stöger ablösefrei auf dem Transfermarkt

Funken nun die Fohlen dazwischen? Fakt ist, dass ein Union Berlin Transfer nur dann wahrscheinlich ist, wenn die Eisernen den Klassenerhalt packen. Sollten die Berliner den Gang in die 2. Liga antreten müssen, dürfte auch ein Transfer Stögers vom Tisch sein. Der 30-jährige will auch in der kommenden Saison erstklassig spielen. Selbst wenn der VfL Bochum die Klasse halten kann, dürfte sein Abgang aus Bochum beschlossen sein.

Bei Borussia Mönchengladbach scheint man sich mittlerweile auch mit einer Verpflichtung von Kevin Stöger zu befassen. Kein Wunder, denn der Top-Scorer des Pottklubs (7 Tore / 8 Vorlagen) wäre bei einem Abstiegs der Bochumer ablösefrei zu haben. Selbst wenn der Klub nicht absteigen sollte, war zwischenzeitlich die Rede davon, dass lediglich 200.000 Euro für die Dienste Stögers auf den Tisch gelegt werden müssten. Mittlerweile ist diese Meldung veraltet.

Wie plant Stöger seine Zukunft?

Der VfL Bochum würde seinen absoluten Top-Scorer verlieren und müsste selbst auf dem Transfermarkt tätig werden, um die Lücke zu schließen, die ein Stöger-Abgang verursachen würde. Der Mittelfeldspieler selbst, spielt die beste Saison seiner Karriere. Beim 4:3-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin im Rahmen des 32. Spieltages lief er gar als Kapitän auf.

Vom Fußballfachmagazin „kicker“ erhielt der ehemalige österreichische Nationalspieler die Note 2,5 verliehen. Dies sei am Rande kurz erwähnt. Mit seiner Erfahrung würde er durchaus auch Borussia Mönchengladbach weiterhelfen. Die Frage ist nur, wie plant Stöger selbst seine Zukunft? So wirklich öffentlich hat er sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Union Berlin bekommt Konkurrenz aus Gladbach

Es scheint jedoch so, als bekäme der 1. FC Union Berlin im Werben um Kevin Stöger Konkurrenz aus Mönchengladbach. Gut möglich ist es jedoch, dass auch weitere Klubs ihre Fühler nach dem Linksfuß ausgetreckt haben, auch wenn noch keine weiteren Vereinsnamen in der Transfermarkt Gerüchteküche aufgetaucht sind.

Für Kevin Stöger dürfte es also auch in der kommende Saison in der Beletage des deutschen Fußballs weitergehen. Herauszufinden gilt es jedoch, in welchen Farben er dann zu sehen sein wird. Bitter für den VfL Bochum: bei einem Marktwert von 4 Millionen Euro, geht der VfL Bochum komplett leer aus.