Transfergerüchte: Paul Wanner auch bei Borussia Mönchengladbach Thema

Donnerstag, 23.05.2024 - 09:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Als der FC Bayern München seinen Youngster Paul Wanner verlieh, erhoffte man sich an der Säbener Straße eine Weiterentwicklung des Mittelfeldspielers. Beim SV Elversberg sollte er Spielpraxis in der 2. Liga sammeln und diese bekam er auch. Die Bayern beobachten seinen weiteren Werdegang intensiv und unter dem Strich kann man mehr als zufrieden sein.

Mittlerweile ist Wanner zurück beim FC Bayern, aber für die Startelf wird es nicht reichen. Angedacht sei, den Österreicher erneut zu verleihen. Interessenten gibt es wohl einige, wie diverse Medien berichten. So soll auch Borussia Mönchengladbach am Kreativspieler interessiert sein, wie der „kicker“ berichtet.

PSV Eindhoven ebenfalls an Wanner interessiert

Paul Wanner hat ein wenig die Qual der Wahl, denn erst kürzlich tauchten auch PSV Eindhoven Transfergerüchte auf, wonach sich der niederländische Traditionsklub mit dem Mittelfeldtalent beschäftigen soll. Unklar ist jedoch, in welcher Formation und System die PSV die neue Saison angehen wird.

Bei Borussia Mönchengladbach hat man ebenfalls die Entwicklung von Wanner beobachtet und das Fachmagazin streut entsprechende Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte, wonach der 18-jährige auch Thema bei den Fohlen sein soll. Kein Wunder, denn in der abgelaufenen Spielzeit fehlte den Borussen ein wenig der kreative Kopf im Mittelfeld. Vor allem gilt Wanner als Freigeist, was das Spiel der Borussia zugutekommen könnte.

Wanner mit sehr guter Entwicklung

Seine Kreativität zeigen auch seine Torbeteiligungen beim SV Elversberg in der vergangenen Saison. So gehörte der Youngster zum erweiterten Kreis der ersten Elf – 28 Einsätze, davon 21 Mal von Beginn an, sprechen eine deutliche Sprache. Insgesamt konnte er dabei 6 Tore erzielen und weitere vier Treffer auflegen. Und auch in der Regionalliga war er dreimal am Start.

Wettbewerbsübergreifend kommt Paul Wanner auf 31 Einsätze, in denen ihm 11 Torbeteiligungen gelingen sollten (7 Tore / 4 Vorlagen). Seine guten Leistungen haben sich auch in Bezug auf seinen Marktwert bemerkbar gemacht. Bei seinem Leihwechsel zum SV Elversberg betrug dieser 3 Millionen Euro. Mittlerweile konnte er diesen auf satte 5 Millionen Euro steigern.

Borussia Mönchengladbach erhofft sich Zuschlag

Und seine Entwicklung dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Das Eigengewächs des FC Bayern München soll eine weitere Saison verliehen werden. Bei Borussia Mönchengladbach erhofft man sich den Zuschlag, doch mit der PSV Eindhoven gibt es einen starken Konkurrenten im Werben um den offensiven Mittelfeldspieler.

Wanner, der auch auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen kann, hat die Qual der Wahl. Am deutschen U20-Nationalspieler sollen zudem noch weitere Klubs aus dem In- und Ausland Interesse haben. Namentlich wurden indes keine weiteren Vereine genannt, die als potenzielle Abnehmer infrage kommen könnten.