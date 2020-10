Transfergerüchte: VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen an Milot Rashica dran?

Montag, 05.10.2020 - 08:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Am heutigen Deadline Day wird es auf dem Transfermarkt noch einmal rund gehen. Vor allem bei Werder Bremen werden ein paar Entscheidungen erwartet. Davy Klaassen wird mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Der 27-jährige wird die Hanseaten aller Voraussicht für rund 11 Millionen Euro plus 3 Millionen Euro an möglichen Boni verlassen.

Klaassen kam vor zwei Jahren für 13,5 Millionen Euro vom FC Everton und wird heute zu seinem Jugendklub nach Amsterdam wechseln. Für den SV Werder Bremen bedeutet dies, dass der erste Millionentransfer am heutigen Tage bis 18 Uhr über die Bühne gebracht werden dürfte.

Klaassen bestätigt Wechsel zu Ajax Amsterdam

Zweifel gibt es kaum noch. Schon gar nicht, weil der Rechtsfuß selbst bereits gegenüber der „Deichstube“ seinen anstehenden Wechsel ankündigte: „Ich gehe davon aus, dass es klappen wird“.

Der Werder-Rekordeinkauf verlässt also Werder Bremen und wird in dieser Saison mit Ajax Amsterdam in der Champions League antreten. Die Niederländer müssen sich dort mit dem FC Liverpool, Atalanta Bergamo und Midtjylland messen.

Milot Rashica nur Plan B bei RB Leipzig

Gehen könnte auch noch Milot Rashica. Über Monate liefen die Verhandlungen mit Ligakonkurrenten RB Leipzig. Bisher kam ein Transfer nicht zustande und zwischenzeitlich war das Interesse aus der Messestadt auch erkaltet. Nun kommt neue Bewegung in diese Causa.

Die RB Leipzig Transfergerüchte nehmen erneut Fahrt auf. Es müsste schnell gehen, denn das Transferfenster schließt bekanntlich heute um 18 Uhr. Der „Weser-Kurier“ berichtet, dass Rashica jedoch nur dann eine Option wäre, wenn ein anderer Transfer nicht gelingen sollte.

Bayer Leverkusen ebenfalls an Rashica dran

Bayer 04 Leverkusen hingegen soll ebenfalls am 24-jährigen interessiert sein. Jedoch müsste der Werksklub tief in die Tasche greifen, um den Linksaußen verpflichten zu können. Werder Bremen erhofft sich noch immer eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro.

Der Kosovare hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2022 und bei einem Marktwert von rund 22 Millionen Euro, dürfte die geforderte Ablösesumme realistisch sein. Auch hier bleibt Bayer 04 Leverkusen nicht viel Zeit zum Handeln.

VfL Wolfsburg schielt ebenfalls nach Rashica

Weiteres Interesse aus der Bundesliga soll es vom VfL Wolfsburg geben. Die Niedersachsen werden ebenfalls vom besagten Blatt als Interessent genannt. Fraglich ist jedoch, ob sich der 1,77 Meter große Flügelstürmer ein Engagement zu den Wölfen vorstellen könnte, denn der Klub verpasste in der Qualifikation zur Europa League die Teilnahme im besagten Wettbewerb.

Finanziell dürften die Wolfsburger den Transfer inklusive Gehaltsvorstellungen von Rashica sicherlich stemmen können. Auf jeden Fall kann man sich als Außenstehender auf ein Duell zwischen Leverkusen und Wolfsburg einstellen.

Englische Klubs heiß auf Rashica

Einstellen müsste sich beide Bundesligisten allerdings auch auf die Konkurrenz aus der englischen Premier League. So sollen weiterhin auch nicht näher genannte Klubs am Stürmer dran sein. Zahlungskräftig sind die Engländer auf jeden Fall und so dürfte auch ein Interesse von der Insel nicht von der Hand zu weisen sein.

Bis um 18 Uhr haben die Klubs aus der Bundesliga und aus dem Ausland Zeit, sich mit ihren Angeboten an den SV Werder Bremen zu wenden. Es dürfte spannend werden, wer am Ende den Zuschlag erhält und wie hoch die Ablösesumme schlussendlich ausfallen wird.