Transfergerüchte: Bayer Leverkusen nimmt Fenerbahces Yüksek ins Visier

Montag, 02.01.2023 - 11:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kaum hat der Transfermarkt seine Tore geöffnet, schwappen auch schon die nächsten Transfergerüchte nach Deutschland. Seit gestern können die europäischen Klubs Gespräche führen, Spieler verpflichten und verkaufen. Das könnte auch bei Bayer 04 Leverkusen nun der Fall sein, wenn man den türkischen Transfernews Glauben schenken mag.

Laut türkischen Medienberichten, in diesem Fall berichtet „Aspor“, soll sich der Werksklub in der türkischen Süper Lig nach Verstärkungen umschauen. Dem Vernehmen nach haben sich die Verantwortlichen wohl um Ismail Yüksek erkundigt, wie es heißt.

Rückkehrer von Bursaspor will bei Fener durchstarten

Der türkische Nationalspieler kehrte erst im Sommer 2022 nach einer Leihe von Bursaspor zu Fenerbahce Istanbul zurück, nachdem Yüksek wettbewerbsübergreifend 30 Partien für seinen Leihklub absolvierte. Dabei gelangen ihm 3 Treffer und 2 Torvorlagen.

Seit dem Sommer ist er nun wieder zurück bei Fenerbahce Istanbul, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Bayer Leverkusen scheint seine Entwicklung verfolgt zu haben, denn der 23-jährige Türke konnte sich während seiner Zeit bei Bursaspor für höhere Aufgaben empfehlen.

Bayer Leverkusen hat Bedarf auf der Sechs

Kurz nach seiner Rückkehr zu Fenerbahce Istanbul feierte der zentrale Mittelfeldspieler sein Debüt in der türkischen Nationalmannschaft. Ismail Yüksek kann aber nicht nur im zentralen Mittelfeld aufgeboten werden, sondern auch auf der Sechs. Genau hier sieht Bayer Leverkusen noch Bedarf. Yüksek könnte diese Baustelle bei der Werkself schließen.

Die Bayer Leverkusen Transfergerüchte sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Kein Wunder, denn die türkischen Medien werfen gerne einen Namen in den Raum, an dem am Ende nur wenig dran ist. Im Fall von Bayer Leverkusen könnte dennoch etwas mehr dran sein.

Ablöse wäre fällig

Für vergleichsweise wenig Geld könnte auch ein Transfer über die Bühne gehen, denn der Marktwert des 1,83m großen Mittelfeldspielers liegt aktuell bei 4,8 Millionen Euro. Gut möglich, dass eine etwaige Ablösesumme noch knapp unter 10 Millionen Euro liegt.

Für Ismail Yüksek wäre die Bundesliga seine erste Auslandsstation, sofern sich die Bayer Leverkusen Transfernews am Ende bewahrheiten sollten. Bei Fenerbahce Istanbul hat der Rechtsfuß allerdings noch nicht vollends sein Glück gefunden.

Inter Mailand bekundet ebenfalls Interesse

Immer wieder fehlte der 23-jährige aufgrund leichter Blessuren. Und dennoch: Yüksek durfte in der Süper Lig 13 Mal ran. Lediglich zweimal von Beginn an. Vermehrt kommt er als Joker in die Partie. In der Europa League absolvierte er drei Partien – alle von Beginn an und über die volle Distanz. In der Qualifikation zur Europa League fehlte er bedingt durch eine Gelbrotsperre nur in der ersten Partie gegen den 1. FC Slovacko

Auf jeden Fall sollte man Ismail Yüksek nicht aus den Augen verlieren, denn auf der Sechs hat der türkische Nationalspieler durchaus seine Qualitäten mit Luft nach oben. Es könnte also ein spannender Transfer werden, sofern ihn sein Weg in die BayArena führen sollte. Auch Inter Mailand aus der italienischen Serie A soll ein Auge auf ihn geworfen haben.