Transfergerüchte: Bayer 04 Leverkusen in Kontakt mit Nathaniel Phillips

Donnerstag, 22.07.2021 - 11:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Stühlerücken bei Bayer 04 Leverkusen. Der Werksklub hat bereits die ersten Transfers unter Dach und Fach gebracht und die Verantwortlichen arbeiten derzeit am nächsten Coup. So soll Odilon Kossounou vom FC Brügge an den Rhein wechseln. Rund 24 Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch.

Die offizielle Verkündung der Verpflichtung ist scheinbar nur noch eine Frage der Zeit. Der 20-jährige Innenverteidiger könnte jedoch auf einen weiteren Konkurrenten unter dem Bayer-Kreuz treffen, wenn man den Bayer Leverkusen Transfergerüchten Glauben schenken kann, die „Sky Sports UK“ streut.

Phillips beim FC Liverpool unzufrieden?

Demnach habe der Bundesligist wohl Interesse an Nathaniel Phillips, der aktuell beim FC Liverpool unter Vertrag steht. Unter Trainer Jürgen Klopp hat der 24-jährige keine großen Chancen, sodass ein Verkauf durchaus im Bereich des Möglichen liegt. In der vergangenen Saison kam er in der Premier League für die Reds 17-mal zum Einsatz (1 Tor / 1 Vorlage) und durfte dazu noch dreimal in K.o.-Runde der Champions League sein Können unter Beweis stellen.

Mit seinen Einsatzzeiten dürfte Nathaniel Phillips nicht zufrieden sein, sodass auch er für eine Luftveränderung zu haben sein dürfte. Wie „Sky Sports UK“ berichtet, hat sich Bayer 04 Leverkusen wohl auch schon nach dem Rechtsfuß erkundigt

Phillips sammelte beim VfB Stuttgart Erfahrungen

Dabei traten Bayer-Verantwortliche an den Agenten von Phillips heran, um zum einen das eigene Interesse zu bekunden und zum anderen, um seine Wechselbereitschaft in die Bundesliga auszuloten. Für den Briten wäre es nicht das erste Engagement in Deutschland, denn im Sommer 2019 wechselte er leihweise zum VfB Stuttgart in die 2. Liga, ehe er nach 19 Einsätzen zurück zum FC Liverpool ging.

Nach seiner Rückkehr nach Liverpool konnte er sich nicht dauerhaft durchsetzen. Immer wieder folgten Spieltage, an denen er nicht im Kader stand oder eingewechselt wurde. Erst zum Ende der vergangenen Spielzeit setzte Klopp vermehrt auf seinen Innenverteidiger, der nun vor dem Absprung stehen könnte.

Newcastle, Brighton, Burnley und Co ebenfalls interessiert

Bayer 04 Leverkusen hat allerdings noch kein Angebot unterbreitet, wie aus dem Bericht des Sportsenders hervorgeht. Indes buhlen auch andere Klubs um die Dienste von Nathaniel Philipps. Vor allem Vereine aus der englischen Premier League sollen an ihm dran sein.

So wird Phillips beispielsweise mit Brighton & Hove Albion oder auch mit Newcastle United in Verbindung gebracht. Der FC Burnley wird von den britischen Medien ebenfalls als potenzielles Ziel genannt. Es geht also hoch her in der Transfer Gerüchteküche, wenn es um Phillips geht.

Verlässt Phillips den FC Liverpool?

Nathaniel Phillips besitzt beim FC Liverpool allerdings auch noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Sein aktueller Marktwert beläuft sich auf rund 8 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de). Günstig dürfte der 1,90m große Abwehrspieler also nicht unbedingt zu haben sein, auch wenn die Reds Phillips nicht unbedingt als potenziellen Stammspieler ansehen.

Mit West Ham United gäbe es wohl noch einen weiteren Konkurrenten für Bayer Leverkusen, den man ausstechen müsste, sofern das Interesse an einem Transfer vertieft werden sollte. Abzuwarten wäre, wer den Werksklub noch verlassen könnte. Der Klub muss Einnahmen generieren, um den Transfer von Kossounou und Co. bewerkstelligen zu können.