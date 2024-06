Transfergerüchte: Geldregen für FC Union? – Leite Thema beim AC Mailand

Mittwoch, 12.06.2024 - 13:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Während viele Union-Fans gebannt schauen, welche Neuzugänge der 1. FC Union Berlin in den nächsten Wochen präsentieren werden, könnte es auf der anderen Seite jemanden geben, der die Alte Försterei demnächst verlässt. Dem Vernehmen nach geht es um Diogo Leite, der bereits seit 2022 die Fußballschuhe für die Köpenicker schnürt.

Dass bei den Eisernen kein Spieler unverkäuflich ist, haben die FCU-Verantwortlichen bereits in der Vergangenheit geäußert. Das gilt auch für den Portugiesen, über dessen Vertragslaufzeit nichts bekannt ist. Nun tauchen AC Mailand Transfergerüchte auf, wonach sich der Traditionsklub mit ihm beschäftigen sollen.

AC Mailand streckt Fühler nach Leite aus

Wie der „Transfer-Experte“ Gianluca Di Marzio berichtet, sollen die „Rossoneri“ Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers gezeigt haben. Demnach plane man Gespräche sowohl mit der Spielerseite als auch mit den Verantwortlichen des FC Union. Bisher ist in dieser Richtung jedoch noch nichts geschehen.

Leite wurde im Sommer 2022 zunächst vom FC Porto ausgeliehen und nahm recht schnell eine tragende Rolle bei den Köpenickern ein. Mit guten Leistungen konnte sich der mittlerweile 25-jährige in die Notizbücher so manchen Klubs spielen. In der vergangenen Saison starteten die Unioner gar in der Champions League, mussten dann aber den Kaderumbruch fast zu teuer bezahlen, denn lange Zeit kämpfte man um den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Leite gehörte zu den Lichtblicken beim FCU

Dabei war Leite einer derjenigen, der regelmäßig mit soliden Leistungen auftrat. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass er, ebenso wie der Rest des Teams, immer wieder patzte. Unter dem Strich überzeugte der Abwehrspieler dennoch. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte der Portugiese zu den Stammspielern seiner Mannschaft und kam in der Liga auf 32 Einsätze.

Und auch in der Champions League nahm er an allen sechs Partien teil. Wettbewerbsübergreifend waren es 40 Einsätze (1 Tor). Beim AC Mailand scheint man die Entwicklung des Linksfußes genauer beobachtet zu haben, denn der Klub aus der Serie A soll Interesse an einer Verpflichtung der 1,90 Meter großen Abwehrkante zeigen.

18 Mio.€ Ablöse – Leite auch Thema bei Real Madrid?

Günstig dürfte Diogo Leite jedoch nicht zu haben sein, wenn man den aktuellen Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann. Rund 18 Millionen Euro stehen als mögliche Ablöse im Raum. Zudem wurde der Defensivspieler auch in Madrid gesehen. Es tauchten diesbezüglich Fotos auf und die ersten Real Madrid Transfergerüchte ließen nicht lange auf sich warten.

Bei einem Abschied Leites dürfte der 1. FC Union Berlin also auf einen satten Geldregen hoffen. Der Marktwert des portugiesischen Nationalspielers, der die EM 2024 allerdings verpassen wird, liegt momentan bei circa 15 Millionen Euro. Als möglicher Ersatz für Leite könnte Leopold Querfeld bei Union Berlin aufschlagen. Sport-90 berichtete erst heute über das Interesse der Berliner am österreichischen Nationalspieler.