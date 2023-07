Transfergerüchte: Kevin Volland bei Union Berlin & VfL Wolfsburg auf dem Zettel?

Freitag, 14.07.2023 - 19:43 Uhr

Von: Asanka Schneider

In den letzten Tagen konnte der 1. FC Union Berlin auf dem Transfermarkt einen Doppelschlag landen. Mit David Datro Fofana, zu dem bereits im Vorfeld, das eine oder andere Union Berlin Transfergerücht kursierte, holte man sich einen Mittelstürmer vom FC Chelsea und mit Brenden Aaronson verstärkten die Eisernen ihr Mittelfeld für die kommende Saison.

Beide kommen leihweise An die Alte Försterei und dürften dem Klub auf Anhieb weiterhelfen. Unklar ist indes, wie es mit Sheraldo Becker weitergeht. Dass er den Verein gerne gen Richtung englischer Premier League verlassen möchte, ist kein Geheimnis.

Verstärkt Kevin Volland die FCU-Offensive?

Die Planungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen, denn wie der Bezahlsender „Sky“ erfahren haben möchte, schauen sich die Köpenicker bei der AS Monaco um. Neben dem bereits vermeintlichen Interesse an Ismael Jakobs soll nun auch Kevin Volland ins Visier der Berliner geraten sein. Der 30-jährige passt ins Anforderungsprofil des FCU.

Er kennt die Bundesliga aus einer Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim und bei Bayer 04 Leverkusen bestens. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wechselte im Spätsommer 2020 für 11 Millionen Euro zur AS Monaco und bestritt seitdem 115 Partien für die Monegassen. Dabei traf er 36 Mal und legte starke 39 Treffer auf.

Verletzungen warfen den Ex-Nationalspieler zurück

In der abgelaufenen Saison begann sein Stern allerdings ein wenig zu sinken, denn eine Reihe von Verletzungen bremsten den Mittelstürmer aus. So reichte es in der französischen Ligue 1 lediglich zu 17 Einsätzen. In der Europa League machte der Torjäger in der Gruppenphase mit einem Dreierpack beim 4:1-Sieg gegen Roter Stern Belgrad auf sich aufmerksam. In der Zwischenrunde kam dann das Aus gegen seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen.

Unter dem Strich kam Kevin Volland in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 24 Einsätze (6 Tore / 3 Vorlagen). Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass der Linksfuß lediglich 11 Mal dabei in der Startelf stand. Eine Rippenprellung nahm ihn in der Liga für 5 Partien raus. Später musste er sich noch von einem Rippenbruch erholen, weswegen Volland erneut zwei Spiele aussetzen musste.

VfL Wolfsburg ebenfalls an Volland interessiert?

Im Grunde alles Verletzungen, die nicht allzu tragisch waren, ihn aber den Rhythmus nahmen, sodass er seinen Stammplatz verlor. Die FCU-Verantwortlichen wissen dennoch um seine Stärken und genau aus diesem Grund lotet man anscheinend einen möglichen Union Berlin Transfer aus. Rund 6-7 Millionen Euro Ablöse stehen dem Vernehmen nach im Raum.

Neben dem 1. FC Union Berlin tauchen auch VfL Wolfsburg Transfergerüchte um seine Person auf. Allerdings soll das Interesse am Angreifer nicht so hochtrabend sein, wie jenes aus Berlin. Bis zum Sommer 2024 steht Kevin Volland im Übrigen noch bei der AS Monaco unter Vertrag. Ein erstes konkretes Angebot soll weder Union Berlin noch die Wölfe hinterlegt haben.